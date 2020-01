In bilico il futuro alla Juventus di Federico Bernardeschi. Ipotesi Manchester City per il nazionale azzurro: Paratici, in previsione del calciomercato estivo, potrebbe chiedere l’inserimento nell’operazione di Gabriel Jesus

Maurizio Sarri sta provando a rilanciare Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano sta deludendo sotto il profilo delle prestazioni nell’annata in corso, con l’ex Fiorentina che non ha convinto nel ruolo di trequartista. Il tecnico della Juventus però ha concesso una nuova opportunità al giocatore, provandolo nel ruolo di mezz’ala nell’ultimo incontro di Coppa Italia contro l’Udinese. Match nel quale Bernardeschi ha ben figurato, sciorinando una prova positiva e che ha convinto anche Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Rakitic-Bernardeschi | Altro super scambio col Barcellona

Una mossa che potrebbe permettere al numero 33 di rilanciarsi, anche se continuano a rincorrersi i rumors di mercato sul futuro dell’ex Fiorentina. Su Bernardeschi ci sarebbe infatti sempre l’occhio vigile del Barcellona, che metterebbe sul piatto quel Rakitic inseguito la scorsa estate dalla Juve. Operazione però difficile da incastrare nella finestra di gennaio, vista adesso la necessità del club campione d’Italia di affidarsi ad un profilo più giovane a centrocampo rispetto al croato. Per il mancino di Carrara potrebbero così farsi sotto alcune compagini di Premier League, già in passato sulle tracce del fantasista classe ’94.

Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi per il colpo Gabriel Jesus

Bernardeschi ha diversi estimatori nel Regno Unito, con il giocatore accostato in passato soprattutto a Manchester United, Chelsea e Arsenal. Ma non solo. Anche Pep Guardiola per il suo Manchester City potrebbe fare un pensierino per l’eclettico talento sotto contratto fino al 2022 con la Juventus. Il manager dei ‘Citizens’ deve rimpiazzare David Silva la prossima estate e non è da escludere che un profilo come quello di Bernardeschi possa rientrare nella short list del tecnico spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Higuain | Sostituto stellare

IL CFO bianconero Paratici per generare una plusvalenza dall’affare ha fissato a non meno di 40 milioni di euro la valutazione del nazionale azzurro, che potrebbe essere usato anche per arrivare ad un gioiello del City. Gabriel Jesus rimane infatti nei radar della dirigenza della Continassa, individuato come uno dei possibili eredi di Gonzalo Higuain. Paratici e Nedved penserebbero di inserire Bernardeschi nell’operazione, oltre ad un assegno intorno ai 30 milioni per convincere il sodalizio campione d’Inghilterra a privarsi dell’attaccante brasiliano. Gabriel Jesus è spesso all’ombra di Aguero a Manchester e alla Juventus troverebbe finalmente una dimensione da titolare nello scacchiere offensivo di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un addio porta il colpo a centrocampo

G.M.