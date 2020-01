Juventus, infortunio Demiral | Il comunicato ufficiale

Infortunio Demiral: la situazione è grave per il difensore della Juventus, costretto ad uscire contro la Roma. Stagione finita, c’è il comunicato

Non gira bene alla Juventus di Maurizio Sarri per quel che riguarda gli infortuni. La difesa il reparto più colpito: dopo Giorghio Chiellini e Matthij de Ligt cade anche Merih Demiral. Il centrale turco è uscita anzitempo nella gara di campionato contro la Roma valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Per lui si temeva il peggio fin dai primi esami, e l’esito è stato proprio quello preannunciato: rottura del crociato e stagione praticamente finita.

Questo il comunicato della società bianconera: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

Infortunio Demiral, stagione dannata per Sarri

Per Demiral, quella dell’Olimpico è stata una serata difficile da dimenticare. Il difensore ex Sassuolo è stato decisivo siglando la prima rete, a pochi minuti dall’inizio della gara, che ha portato in vantaggio la sua squadra a discapito dei giallorossi. Dopo soli venti minuti di gara, però, il difensore ha lasciato il proprio posto all’olandese de Ligt per infortunio.

Tutta la squadra intorno al turco, momenti concitati: il crociato ha fatto ‘crack’ ed ora la ripresa sarà lenta e delicata. Per Maurizio Sarri un accanimento della sorte, che lo ha già privato del leader e capitano della squadra Giorgio Chiellini. Ci vorranno mesi, per Demiral, per riprendersi definitivamente e tornare in campo. Poi dovrà ritrovare la forma ed i novanta minuti nelle gambe, il turco, prima di poter tornare a giocare un match da titolare.

La Juventus è per ora campione d’inverno, ma il tragitto è giunto appena alla metà del suo percorso e può riservare ancora innumerevoli sorprese. Chissà che Paratici non voglia affidarsi al calciomercato per rimediare all’infortunio di Demiral e continuare a tenere sotto un’Inter che, nonostante il passo falso con l’Atalanta, preme forte sull’acceleratore per tornare in vetta.

