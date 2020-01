Stagione deludente finora per Bernardeschi, che rischia l’esclusione dalla lista per la Champions League. Anticamera di una possibile cessione nel calciomercato estivo.

Maurizio Sarri sceglie nuovamente Ramsey sulla trequarti nel match della Juventus in casa della Roma. Solo panchina per Douglas Costa ma soprattutto per Federico Bernardeschi, in picchiata nelle gerarchie del tecnico di Figline dopo il rientro in squadra dai rispettivi infortuni dell’ex Arsenal e del nazionale brasiliano. Senza dimenticare, inoltre, la soluzione con il tridente pesante con Dybala nella veste di rifinitore dietro la coppia Higuain-Ronaldo.

Momento difficile per Bernardeschi, fin qui autore di una stagione negativa e al di sotto le attese malgrado le parole al miele di Sarri al momento dell’insediamento sulla panchina bianconera. Solo una rete in Champions League in 18 presenze complessive nelle varie competizioni per l’ex Fiorentina, quasi mai convincente sia da esterno nel tridente che come vertice alto del rombo di centrocampo. Bernardeschi è stato più volte beccato dal pubblico dell”Allianz Stadium’, sciorinando le sue migliori prestazioni nella Nazionale di Mancini e lontano dal proprio club d’appartenenza.

Calciomercato Juventus, tra Champions e futuro: Bernardeschi in bilico

Anche la dirigenza della Continassa inizia perciò ad interrogarsi sul futuro di Bernardeschi, con l’arrivo di Kulusevski a giugno che rappresenta già un primo segnale su un possibile addio del numero 33 alla Juve. Una nuova ‘mazzata’ per il mancino classe ’94 potrebbe arrivare da Sarri, con il giocatore che rischia il taglio dalla lista per la fase ad eliminazione diretta della Champions.

Le prossime uscite dei campioni d’Italia e il rendimento di Bernardeschi saranno decisive in questo senso, con il mister bianconero che starebbe pensando di ripescare per la competizione europea Emre Can visti i dubbi sul recupero a pieno regime di Khedira nel reparto mediano. Un’esclusione che sarebbe l’anticamera del divorzio fine stagione del talento di Carrara, che oltre al Barcellona ha diversi estimatori tra Premier e Bundesliga. Con un’offerta sul tavolo da 50 milioni di euro, il CFO Paratici darebbe il via libera alla cessione di Bernardeschi.

