Il Tottenham di José Mourinho potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo della Juventus. Ecco il possibile affare con le relative cifre

Nella prossima estate José Mourinho compierà una mezza rivoluzione al Tottenham con l’intento di creare una rosa più a sua immagine e somiglianza. Di fatto il tecnico portoghese dovrà dare vita a un nuovo ciclo che a meno di clamorosi colpi di scena sarà privo di Christian Eriksen per il quale l’Inter ha accelerato per l’acquisto immediato approfittando della disponibilità degli ‘Spurs’ ad abbassare le richieste iniziali.

Calciomercato, shopping Mourinho nel supermarket Juventus

Uno degli obiettivi del calciomercato estivo di Mourinho sarà molto probabilmente un portiere. Al momento tra i pali della squadra inglese sta giocando l’italo-argentino Paulo Gazzaniga, considerata l’indisponibilità del titolare Lloris ai box dallo scorso ottobre per un infortunio al gomito. Il francese è un estremo difensore di buon livello ma molto fragile, da qui la necessità dello ‘Special One’ di avere alle proprie dipendenze un nuovo grande numero uno per una squadra chiamata l’anno venturo se non a competere quantomeno a dar fastidio a Liverpool e Manchester City nella lotta al primato in Premier. Il classe ’63 di Setubal potrebbe puntare il mirino in Serie A, nello specifico su Wojciech Szczesny della Juventus con ottime possibiità di trovare terreno fertile.

Calciomercato Juventus, Szczesny può partire: motivo e cifre

A giugno la Juventus potrebbe essere più che disponibile a privarsi del 29enne di Varsavia dato che sembra davvero intenzionata a mettere le mani su Gigio Donnarumma. Nella giornata di ieri sono risalite infatti alla ribalta le voci che danno Mino Raiola al lavoro per impacchettare l’operazione tra la ‘Vecchia Signora’ e un Milan al momento impossibilitato a prolungare il contratto del classe ’99 in scadenza nel 2021 alle stesse cifre attuali, ovvero 6 milioni. I bianconeri sarebbero disposti a garantirgli circa 9 milioni fino al giugno 2025. Il CFO juventino Paratici finanzierebbe il super colpo in tutto o in larga parte con l’incasso della vendita di Szczesny, per il quale Mourinho potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

