Calciomercato Juventus, che occasione | Super colpo con lo ‘sconto’

Calciomercato Juventus, ultime sul colpo Donnarumma, che non rinnova ancora col Milan

Juventus in allerta per il grande acquisto dal Milan. Sempre pronta a investire sui giovani talenti italiani, la società bianconera ormai da anni ha messo nel mirino Gigio Donnarumma, portiere classe 1999 che ha già ampiamente dimostrato il suo valore in Serie A, dove ha totalizzato 159 presenze. Accostato ai bianconeri nelle recenti sessioni di calciomercato, il portiere è da tempo in trattativa coi rossoneri per il rinnovo del contratto. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano favorire il possibile inserimento di Paratici in vista della prossima estate: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma dal Milan: i dettagli

Alle prese con la trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma, riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Milan ha fatto registrare una fumata quasi nera: Mino Raiola, celebre agente del talento napoletano, avrebbe infatti rispedito al mittente l’offerta dei rossoneri. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, inoltre, trattenere il portiere a Milano sarà un’impresa quasi impossibile, nonostante la dirigenza ci stia provando: dato il rischio di perderlo dopo la scadenza del contratto a giugno 2021, quindi, il Milan la prossima estate eviterà in ogni modo un futuro addio a parametro zero. Così, non è escluso che, assecondando anche le eventuali richieste del giocatore, possa aprire a una cessione a cifre più contenute. In tal caso, la Juventus potrebbe essere il club in pole per prelevarlo, nonostante non manchino le pretendenti in Europa (PSG tra le altre). Con Buffon sempre più vicino all’addio dal calcio giocato e Szczesny ormai 30enne, in effetti, Donnarumma rappresenterebbe il pilastro del prossimo decennio bianconero.

