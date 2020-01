Calciomercato Inter, Conte sorride: c’è l’apertura

L’Inter sempre interessata a Giroud per l’attacco. Lampard apre le porte ad un addio del francese, che può essere il nuovo rinforzo per Conte.

A caccia di un vice-Lukaku. Che il belga sia una delle note più liete di questo inizio di stagione dell’Inter sembra ormai assodato. Indubbio è però che il giocatore ex Manchester United non potrà certo giocare tutte le gare in tutte le competizioni da qui alla fine del campionato. Per questo, se da un lato Sanchez può essere il nuovo acquisto di gennaio e l’uomo ideale per far rifiatare Lautaro Martinez, all’Inter serve un altro attaccante che possa sostituire al meglio il belga.

Calciomercato Inter, Giroud si avvicina

E come attaccante la prima scelta della dirigenza nerazzurra è Olivier Giroud. L’attaccante francese è in cerca di una squadra che possa dargli più minuti visti anche gli Europei da giocare in estate. Giroud non vuole perdere il posto in nazionale e Conte, che lo stima molto, vorrebbe averlo con sé a Milano come vice Lukaku.

E da casa Chelsea sembrano arrivare buone notizie sulla possibilità di vedere il centravanti transalpino a Milano. In conferenza stampa Frank Lampard, manager dei ‘Blues’ ha aperto le porte ad un addio del giocatore. “Non c’è niente di definitivo, ma potremmo valutare la possibilità di lasciarlo partire se la situazione dovesse andare bene a tutti. Ancora però non è stata presa alcuna decisione”.

Calciomercato Inter, Conte attende la mossa della dirigenza

A questo punto, con il via libera da parte di Lampard, Conte attende la mossa giusta da parte della dirigenza nerazzurra. L’Inter ha un dialogo aperto da tempo con il giocatore, che sarebbe pronto e felice di trasferirsi a Milano. Per lui è in programma un’offerta di contratto da 18 mesi. Giroud resta sempre più l’obiettivo numero uno: non è escluso che novità possano emergere nei prossimi giorni.

A.G.