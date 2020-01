Calciomercato Juventus, colpo dallo United | In arrivo il ‘nuovo’ Pogba

Assalto al giovane talento del Manchester United da parte della Juventus: per il ‘nuovo’ Paul Pogba operazione come quella che portò il francese a Torino

La Juventus è ormai famosa per le intuizioni sui giovani talenti da trasformare in veri e propri campioni. Dopo l’acquisto di Kulusevski dal Parma per 35 milioni più 9 di bonus, i bianconeri sono pronti a chiudere l’ingaggio di un nuovo giovane talento. Stiamo parlando di Tahith Chong, ala destra olandese di proprietà del Manchester United. Per lui la Juventus è pronta ad effettuare un colpo in perfetto stile Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Chong si avvicina: pronta una nuova operazione alla Pogba

Il 3 agosto 2012 la Juventus finalizza l’acquisto di Paul Pogba, prelevandolo a parametro zero dal Manchester United. Di lì a poco il centrocampista francese passa da promessa a sicurezza, fino a diventare uno dei centrocampista più forti al mondo. Ora i bianconeri sono vicini a chiudere una nuova operazione nello stesso stile di quella che portò il francese a Torino. Questa volta il giocatore su cui starebbe puntando il club bianconero sarebbe Tahith Chong, giovane ala destra del Manchester United. Il calciatore olandese avrebbe il contratto con il club inglese in scadenza a giugno, così il CFO juventino Fabio Paratici vorrebbe assicurarsi il giocatore a titolo gratuito. Il club bianconero, secondo ‘Tuttosport‘, starebbe tentando di convincere il giocatore a firmare un accordo per ingaggiarlo a parametro zero. A Manchester sarebbe in corso un disperato tentativo di rinnovo con il giocatore, ma a causa della proposta tardiva, il rapporto tra le due parti sembrerebbe essersi deteriorato. I tifosi juventini sperano nell’approdo in bianconero del ‘nuovo’ Pogba.

