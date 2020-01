Calciomercato Juventus, nuovo sgarbo all’Inter | Proposto lo scambio

Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter per i migliori calciatori: accelerata bianconera per l’obiettivo nerazzurro con un’idea interessante

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. A gennaio il club bianconero dovrebbe piazzare diversi esuberi, che non stanno rendendo al meglio sotto la gestione Maurizio Sarri. Intanto, Fabio Paratici è al lavoro per provare a sbloccare situazioni ingarbugliate, in modo tale da acquistare top player soprattutto nella zona centrale di campo. Lo stesso allenatore della compagine bianconera aspetta regali importanti per poter rinforzare la rosa a disposizione.

Calciomercato Juventus, scambio in vista: Emre Can-Eriksen

La nuova idea per il centrocampo di Sarri riguarda anche l’Inter. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo da parte della Juventus per bruciare i nerazzurri per il danese del Tottenham, Christian Eriksen, molto vicino negli ultimi giorni proprio alla squadra di Conte. Gli Spurs, a loro volta, sarebbero alla ricerca di un giocatore di rilievo per sostituire l’infortunato Sissoko. Così Paratici potrebbe proporre il tedesco Emre Can, da tempo fuori dal progetto di Sarri, cercando così di portare subito a Torino il giocatore attualmente in forza a Mourinho. In questo modo il club bianconero piazzerebbe un esubero con il club inglese che, dal canto suo, non perderebbe il danese a parametro zero, vista la scadenza contrattuale a giugno 2020.

La valutazione di Emre Can si aggira intorno ai 40 milioni, ma per gennaio ci sarebbe uno sconto di almeno dieci milioni per il bianconero. Nella sessione invernale di calciomercato il Tottenham, inoltre, vorrebbe ricavare circa 20 milioni dalla cessione di Eriksen. In questo modo si andrebbe con uno scambio con dieci milioni di cash a favore del club bianconero. Una situazione molto interessante per la Juventus che darebbe via un giocatore fuori dal progetto per arrivare ad un top player come il danese.

