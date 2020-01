Calciomercato Inter, le cifre del colpo Giroud | Contromossa Chelsea

Primo colpo nel calciomercato invernale l’Inter di Antonio Conte, sembra ormai fatta per l’arrivo di un attaccante dalla Premier League: ecco le cifre

Dopo la delusione per il pareggio casalingo contro l’Atalanta, con la squadra di Conte salvata nel finale da Handanovic che para un rigore, l’Inter è pronta a mettere a segno il primo colpo del calciomercato invernale. Il tanto desiderato acquisto offensivo sarebbe pronto a sbarcare dalla Premier League. Infatti, sembrerebbe essere ormai vicina la conclusione dell’affare tra Chelsea ed Inter per l’acquisto da parte dei nerazzurri del centravanti francese Olivier Giroud. Trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, i dettagli e le cifre dell’affare Giroud: Chelsea su Lautaro

In arrivo il primo grande colpo del mercato invernale per l’Inter di Antonio Conte. Sembrerebbe essere ormai vicinissimo l’approdo a Milano dell’attaccante del Chelsea, Olvier Giroud . L’accordo tra le due società si sarebbe trovato sulla base di circa 6 milioni, mentre per l’attaccante francese sarebbe pronto un contratto da 6 milioni fino al 2021, con opzione di rinnovo fino al 2022. L’attaccante francese è ormai ai margini del progetto dei blues, ad oggi infatti ha totalizzato solo cinque presenze in Premier League, di cui solo due da titolare. Un grande colpo di mercato per l’Inter che acquista un bomber pronto a mettersi in mostra in vista di Euro 2020. Intanto i blues avrebbero messo gli occhi sul gioiellino dell’Inter Lautaro Martinez. Puntando sulla buona riuscita dell’affare che porterà Giroud in nerazzurro, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il numero dieci nerazzurro per la prossima finestra di calciomercato estiva. Un’altra pretendente per l’attaccante argentino a cui l’Inter dovrà stare attenta per non perdere ‘el toro’.

Fernando Llorente @ Getty Images

Calciomercato Inter, nerazzurri sempre vigili: sullo sfondo c’è Fernando Llorente

Sembrerebbe ormai vicinissimo il colpo Giroud per l’Inter, ma i nerazzurri non si adagiano. Infatti nel caso l’accordo saltasse ci sarebbe già pronto il nome del sostituto, stiamo parlando di Fernando Llorente, attaccante spagnolo in forza al Napoli. Infatti la società interista, nel caso l’attaccante francese non arrivasse, sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio tra l’ex Tottenham e Matteo Politano, ormai ai margini della rosa. Un intreccio di mercato che in ogni caso porterebbe a Milano un attaccante esperto, accontentando così il mister Antonio Conte.

