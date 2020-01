Calciomercato Inter, Marotta ‘trema’ | Offerta shock per Lukaku!

Non solo Lautaro Martinez nel mirino dei top club europei. Assalto shock anche a Lukaku nella sessione estiva di calciomercato

Prima parte di stagione da record per la coppia del gol Lukaku–Lautaro Martinez in casa Inter. Le prestazioni e soprattutto le reti dell’argentino non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei, con il Barcellona su tutti pronto a portare il ‘Toro’ alla corte del suo compagno di Nazionale Messi. Ma nella prossima sessione invernale di calciomercato si potrebbe addirittura tornare a parlare anche di Romelu Lukaku. Il belga ex Manchester United, arrivato in estate per circa 75 milioni di euro complessivi, piace infatti ad una big estera che sarebbe pronta a fare follie per il 26enne. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, Simeone ‘pazzo’ di Lukaku | Assalto shock dell’Atletico Madrid

La squadra in questione è l’Atletico Madrid: il ‘Cholo’ Simeone è infatti innamorato di Lukaku e vorrebbe farne l’erede di Diego Costa. I due attaccanti sono piuttosto simili per caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche e sarebbe dunque il belga il principale obiettivo individuato dai ‘Colchoneros’ per l’attacco del futuro. Ma non solo. Nella prossima estate il club spagnolo sarebbe addirittura pronto a presentare un’offerta shock di circa 130 milioni di euro per convincere l’Inter a cedere l’ex United solo dopo un anno dal suo arrivo in nerazzurro. Quasi il doppio di quanto sborsato dalla società meneghina per strapparlo ai ‘Red Devils’. Una proposta che se confermata farebbe davvero tremare Marotta e il suo staff, a quel punto quasi costretti a valutare l’addio del potente centravanti belga. Occhi puntati sull’asse Milano-Madrid, dunque, in vista della sessione estiva di mercato.

