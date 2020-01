Calciomercato Inter, effetto domino | Nome nuovo per l’attacco

L’Inter continua a lavorare per l’attacco. Beppe Marotta ed Antonio Conte sono alla ricerca di un vice Lukaku in questa finestra di calciomercato invernale. Non c’è soltanto Giroud

L’Inter di Antonio Conte sta viaggiando a gonfie vele nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri. dopo il quarto posto della scorsa stagione, si trovano al momento a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri, guidati dalle reti di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Quest’ultimo è arrivato nell’ultima estate di calciomercato ed è già leader nello spogliatoio e beniamino per i tifosi nerazzurri. Per le ultime notizie sulla finestra invernale dei trasferimenti—> clicca qui!

A tal proposito, Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente ad e direttore sportivo dell’Inter, stanno cercando un vice Lukaku che possa far rifiatare il belga, ma che non faccia calare troppo il livello offensivo della squadra. Negli ultimi giorni ha ripreso quota il nome di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea di Frank Lampard e intenzionato a ritrovare Conte.

Calciomercato Inter, e se saltasse Giroud? Spunta un nome nuovo

L’operazione per Olivier Giroud sembra ben avviata dall’Inter, ma il calciomercato è decisamente impronosticabile. Ecco che Marotta e i suoi collaboratori potrebbero tutelarsi con un altro nome, un’alternativa se non dovesse arrivare l’ex attaccante del Chelsea e campione del Mondo con la Francia nel 2018. Si tratta di Kevin Gameiro, bomber del Siviglia dell’ex commissario tecnico della Spagna Julen Lopetegui.

L’ex giocatore del PSG potrebbe diventare un’opzione percorribile per l’Inter grazie ad un effetto domino con protagonisti i club di Liga e Bundesliga e, indirettamente anche la Juventus, dal momento che non è riuscita ad aggiudicarsi Haaland. Si parte infatti da Paco Alcacer, attaccante del Borussia Dortmund, che sembrerebbe prossimo al trasferimento al Valencia. Un passaggio in Spagna dell’ex giocatore del Barcellona andrebbe a togliere ulteriore spazio a Gameiro, che in questa stagione non è sempre sceso in campo da titolare.

In quest’annata infatti, l’ex attaccante di Atletico Madrid e Strasburgo ha allacciato gli scarpini dal primo minuto per sette volte su dodici presenze, mentre addirittura in un’occasione non è riuscito a ritagliarsi spazio nell’arco del match.

