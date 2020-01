Calciomercato Juventus, scout al lavoro | Doppio affare da 100 milioni

L’indizio di mercato che permette ai tifosi della Juventus di sognare. Ecco cosa sta al momento accadendo nel cantiere bianconero.

L’indizio di mercato che permette ai tifosi della Juventus di sognare. Ecco cosa sta al momento accadendo nel cantiere bianconero. La notizia infatti che circola nelle ultime ore vede i dirigenti della Vecchia Signora molto attivi sul mercato e con un colpo inaspettato in canna. Potrebbe infatti prendere forma una trattativa che fino a poche settimane fa sarebbe stata impossibile da prevedere. Le sorprese però, in questo mercato, sono infinite.

Calciomercato Juventus, ecco a chi puntano i bianconeri

La squadra allenata da mister Sarri avrebbe messo nel mirino due calciatori provenienti dalla Francia, e scendendo più nel particolare, dalla Ligue One. Si tratterebbe di trattative di grande importanza, dove ci sono concorrenti provenienti dai maggiori campionati d’Europa, ma come spesso accade la Juventus sarebbe pronta a muoversi d’anticipo. Di conseguenza potrebbe beffare quella che sono le altre squadre. Saranno infatti presenti gli scout della squadra italiana a visionare la gara tra Bourdeaux e Lione. Presenze importanti che certificano il movimento dei bianconeri che puntano determinati calciatori per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Ecco chi sarebbe finito nel mirino del club.

Calciomercato Juventus, i giocatori puntati da Paratici

Paratici avrebbe infatti messo gli occhi in particolar modo su Dembele. L’attaccante militante nel Lione è seguito anche da altri top club europei e la squadra allenata da Sarri avrebbe puntato lui per dare man forte al pacchetto offensivo. Naturalmente si tratta di un’ipotesi, con il suo compagno di squadra, Aouar, che potrebbe anch’egli interessare alla compagine italiana. Per portarli entrambi a Torino ci sarebbe bisogno di una cifra che arriva, e forse supererebbe, i 100 milioni di euro. Da capire se la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto queste cifre per assicurarsi dei talentuosi giocatori, ma pur sempre non delle figure già affermate nel calcio europeo.

G.S.