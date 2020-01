Calciomercato Milan, Mourinho mette nel mirino un centrocampista

Il Milan ed il Tottenham sarebbero in trattativa per il centrocampista: c’è distanza tra domanda ed offerta

Il Tottenham nel corso del match contro il Southampton ha visto infortunarsi gravemente il centrocampista Moussa Sissoko che ha accusato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Come comunicato dalla società stessa, il calciatore ha subito un intervento chirurgico ed ora per lui i mesi di recupero saranno almeno 3. Ora, oltre a tenere quasi sicuramente Christian Eriksen fino a scadenza di contratto, gli Spurs starebbero cercando un sostituto del francese.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, ancora Raiola! | Il nome per il post Reina

Calciomercato Milan, il Tottenham chiede Kessie

Il Tottenham starebbe studiando la situazione riguardante Franck Kessié che è finito ai margini del progetto rossonero. Con Pioli non è infatti scattata la scintilla ed il calciatore è quasi sempre finito in panchina. Gli Spurs avrebbero formulato una proposta non resa nota, ma ritenuta sufficiente dal Milan. Maldini e Boban chiedono infatti tra i 20 ed i 25 milioni di euro per cedere l’ivoriano. Quest’ultimo è nel mirino anche di West Ham e Wolverhampton. Tornando al Tottenham, Mourinho avrebbe individuato invece in Piatek il possibile vice Kane aggiungendosi alla lista di pretendenti per avere il polacco.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, non solo Piatek, l’Aston Villa anche punta lo spagnolo

La cessione di Kessié non escluderebbe quella di Paquetà per il quale invece si è in trattativa con il Paris Saint Germain del Leonardo che proprio un anno fa lo fece approdare in Europa. I francesi sono fermi a quasi 30 milioni di euro, mentre il Milan ne chiede 35. Questo, per ora, ha frenato le trattative. Qualora avvenissero entrambi gli addii, si passerebbe ad un acquisto nello stesso ruolo. Negli ultimi giorni si parla a tal proposito di un interesse per Nabil Bentaleb dello Schalke 04 che in questa stagione non è mai sceso in campo con i tedeschi ed è sulla lista dei partenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>

Calciomercato Juventus, Paratici non molla il bomber | Nuovo assalto a giugno!

Calciomercato Inter, movimenti sulla fascia: arriva anche una riconferma