Calciomercato Juventus, l’Everton insiste per il calciatore: le ultime

Con l’arrivo di Ancelotti l’Everton, per il calciomercato di gennaio, ha deciso di puntare su Rabiot della Juventus

Con l’arrivo di Ancelotti sulla panchina dell’Everton, il club londinese ha messo in chiaro di voler fare il salto di qualità a livello internazionale. Il ricco proprietario Farhad Moshiri è pronto a sborsare un’ingente somma di denaro per permettere all’ex Napoli di rinforzare adeguatamente la squadra già da gennaio. Uno dei principali obiettivi adocchiati dal tecnico sarebbe un calciatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, l’Everton insiste per Rabiot

Stiamo parlando di Adrien Rabiot che è approdato a Torino solamente in estate a parametro zero, ma fino ad ora ha reso molto al di sotto delle aspettative. Le presenze sono state solo 13 di cui 6 da titolare ma, nonostante ciò, dopo la vittoria sul Cagliari per 4-0 il tecnico Sarri ha parlato di una graduale crescita del francese che non dovrebbe quindi partire. Intanto Carlo Ancelotti insiste con Paratici conoscendo bene il francese che ha allenato ai tempi del Paris Saint Germain e che ha lanciato nel calcio che conta. L’offerta sul piatto potrebbe essere di oltre 30 milioni di sterline.

Calciomercato Juventus, urge un rinforzo a centrocampo per gennaio

Con l’infortunio a lungo termine di Khedira e la rottura con Emre Can, la Juventus ha bisogno di un centrocampista da prendere sul mercato di gennaio. In queste settimane si è parlato a lungo di un possibile scambio con il Paris Saint Germain che avrebbe visto Paredes tornare in Italia ed Emre Can sposare la causa parigina. a quanto pare però i trattati si sono arenati. L’alternativa porterebbe ad Arturo Vidal del Barcellona, sul quale però l’Inter è in netto vantaggio. Si studia anche l’acquisto anticipato di Eriksen che vedrà scadere il suo contratto a giugno. Nelle ultime ore rimbalza la voce di una possibile offerta del Real Madrid di 20 milioni più il cartellino di Bale. Per giugno invece il colpo sarà uno tra Pogba e Milinkovic-Savic, più il francese del serbo. Una settimana fa l’agente Mino Raiola ha fatto capire che con il Manchester United non vuole più avere nulla a che fare e questo spalanca le porte ai dirigenti bianconeri per riportare Paul a Torino.

