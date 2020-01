Vacanze finite per Icardi e Wanda | Nuova avventura in arrivo – FOTO

Altro messaggio in codice per Wanda Nara con il suo nuovo post pubblicato: per lei ed Icardi le vacanze sono finite, ma è pronta una nuova avventura

Vacanze finite per Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl argentina ha pubblicato un nuovo scatto bollente sul suo profilo Instagram con la foto che indica così una fine ma un nuovo inizio. Lo stesso attaccante argentino del PSG dovrà conoscere nei prossimi mesi la sua situazione contrattuale. Il club francese deciderà se riscattarlo o meno a partire dalla prossima estate con l’Inter, ancora proprietaria del suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Wanda infiamma lady Dybala | Coppia bollente al PSG – FOTO

Wanda Nara, nuovo ruolo per la modella argentina

Dopo l’addio all’Inter lo stesso Icardi è tornato a brillare con la maglia del Paris Saint-Germain diventando micidiale sotto porta. Ora la stessa sexy showgirl argentina, che assiste da vicino come agente suo marito, ha voluto lanciare un nuovo messaggio per quanto riguarda la prossima estate, ricca di nuovi colpi di scena. A partire da giugno si conoscerà da vicino il futuro del centravanti argentino, che si è riscattato alla grande sotto la Tour Eiffel. Per la sua carriera, inoltre, Wanda sarà l’opinionista della prossima edizione di Grande Fratello Vip visto che ha saputo sempre conciliare i due ruoli, seppur con qualche problema. Nuovo ruolo per la modella argentina dopo quello svolto nella trasmissione sportiva Tiki Taka al fianco del conduttore Pierluigi Pardo.

Wanda Nara, il suo racconto

Ai microfoni del settimanale Grazia la moglie-agente di Icardi ha svelato: “Alfonso Signorini mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne”. Infine, ha aggiunto il suo obiettivo per il futuro: “Purtroppo sono vista da tutti come la moglie/manager del calciatore additata come pazza oppure la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato. Alcune decisioni impopolari mi hanno dato ragione”.

Visualizza questo post su Instagram Este verano termino .. vendrá otro Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 7 Gen 2020 alle ore 2:54 PST

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Allenamento sexy per Raffaella Fico: botta e risposta piccante con Balotelli – VIDEO

Diletta Leotta alle Maldive: la sexy entrata in mare fa impazzire Instagram – VIDEO

S.I.