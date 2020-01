Calciomercato Juventus, “Ronaldo non lo sopporta” | Chiesta la cessione

La Juventus potrebbe lasciar andar via la propria stella dell’attacco a causa del malumore di Cristiano Ronaldo che non lo vorrebbe più in squadra.

La Juventus potrebbe lasciar andar via la propria stella dell’attacco a causa di una notizia circolata nelle ultime ore nell’ambiente bianconero. Il mercato sarebbe quindi l’unica via per trovare una soluzione con il calciatore seguito da numerosi club e che sarebbe pronto a trasferirsi lontano da Torino lasciando sorpresa in particolar modo la tifoseria che puntava su di lui in vista del futuro. Decisivo anche il parere di Cristiano Ronaldo, asso portoghese che ha un importante peso all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ed il malumore interno

Un assoluto protagonista in ogni squadra in cui ha militato. Cristiano Ronaldo è senza alcun dubbio la stella più splendente di cui gode la Juventus in questi anni in cui il portoghese ha scelto come sua squadra la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Don Balon, ci sarebbe però un malumore interno che riguarda proprio il calciatore ex Manchester United e Real Madrid. Il motivo risiede nel suo rapporto con Dybala. Infatti avrebbe confessato di non sopportare l’attaccante argentino, tanto da aver chiesto esplicitamente la cessione alla società. Cristiano Ronaldo sarebbe proprio al limite della sopportazione tanto che avrebbe espresso il proprio pensiero in merito alla vicenda, ma al momento non trova supporto, nonostante sia numerose le squadre che vogliono la Joya. In particolar modo sono tre le offerte che maggiormente allettano calciatore e società.

Calciomercato Juventus, ecco chi punta Dybala

I bianconeri sul mercato vedono ben tre top club europei che hanno mostrato interesse per Dybala. Il primo è il Paris Saint Germain che da tempo punta il forte attaccante bianconero, tanto da aver in più occasioni tentato Paratici con offerte a dir poco allettanti. Inoltre, ci sarebbe anche il Liverpool, pronto a fiondarsi su Dybala. Gli inglesi possono puntare sulla grande fama acquistata negli ultimi anni e su una rosa di grande livello. Ipotesi che pure si è fatta infine avanti è quella che vede protagonista il Tottenham. Gli Spurs sono naturalmente la squadra che sembra avere meno possibilità di acquistare il giocatore soprattutto per il minore appeal.

G.S.