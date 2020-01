La Juventus si guarda intorno in vista del calciomercato estivo, a caccia di un attaccante di spessore che affianchi Cristiano Ronaldo: spunta la clamorosa suggestione che porta al Big

La Juventus è pronta a scendere in campo per la prima gara ufficiale del 2020, in Serie A Tim, contro il Cagliari. Il club bianconero però è focalizzato, come prevedibile, sul calciomercato di gennaio. Diversi i nomi circolati nelle ultime settimane in casa bianconera: tuttavia, in tal senso, potrebbe spuntare a sorpresa una clamorosa occasione per il Big che pare più lontano dal rinnovo con il top club. Tutti i possibili scenari.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Donbalon‘, ci sarebbe un aria tesa in casa Real Madrid per quanto riguarda il rinnovo di Karim Benzema. La punta francese sta facendo benissimo in questa stagione, attestandosi come cannoniere dei ‘Blancos’. In tal senso, Zidane spingerebbe per rinnovare l’attuale accordo con il francese che è in scadenza nel giugno 2021. Di parere assolutamente diverso Florentino Perez, patron delle ‘Merengues’ poco convinto di prolungare al momento il contratto di Benzema. Il bomber francese è considerato imprescindibile per il gioco del Real di Zidane ed è per questo che l’allenatore transalpino vorrebbe convincere la dirigenza ad accontentare le importanti richieste economiche dell’ex Lione.

Benzema infatti, per prolungare il suo contratto con il club di Madrid, vorrebbe un aumento di ingaggio che lo attesti come il più pagato della rosa dei ‘Blancos’. Una richiesta tutt’altro che assecondata dal presidente Perez, scettico sulla richiesta del 32enne di origini algerine. In questo clima di incomprensione potrebbe inserirsi la Juventus, da settimane a caccia di un colpo di spessore da regalare all’attacco di Sarri.

Juventus, occasione da Madrid: caccia al partner di CR7

Benzema e Ronaldo rappresenterebbero, nonostante le età non più giovanissime dei due campioni (32 e quasi 35) una delle coppie più devastanti del calcio mondiale. Il portoghese, nella sua lunga e vincente esperienza a Madrid, ha trovato nel numero 9 francese il perfetto compagno di reparto. Calciatore completo, tecnico e che lavora tanto per la squadra, viene visto come il perfetto sostituto di Higuain che in estate è destinato a partire. Il nodo dell’operazione potrebbe essere rappresentato dal ricco ingaggio che il transalpino ha chiesto al Real e, di conseguenza, pretenderebbe anche dalla ‘Vecchia Signora’. Tra i due litiganti, Zidane e Florentino Perez, il terzo incomodo potrebbe essere Paratici pronto ad approfittare dell’incertezza in casa Madrid per portare Benzema in Serie A. In questa stagione con la maglia delle ‘Merengues‘, Benzema ha già messo a segno 6 reti, con 7 assist vincenti in 24 presenze.

