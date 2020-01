Kylian Mbappe resta il grande sogno della Juventus per il post Ronaldo. Il campione francese del Psg sembra però avere in testa solo il Real Madrid

La Juventus progetta un altro super colpo ‘alla Cristiano Ronaldo‘. Non è un mistero il sogno del presidente bianconero Andrea Agnelli: Kylian Mbappe. Il campione francese in forza al Paris Saint-Germain incarna il giovane top player ideale per il futuro prossimo della ‘Vecchia Signora’, l’erede perfetto di CR7 – perlomeno in quanto a prospettive – sia sul piano prettamente sportivo che commerciale. Al momento mettere le mani sul cartellino del 21enne parigino è però al limite dell’impossibile e non solo per il fatto che il club dell’emiro Al-Thani non ha alcuna intenzione di privarsene. Lo stesso calciatore, autore quest’anno di 18 gol di cui 5 in Champions League, sembra ambire al top dei top team europei: il Real Madrid.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, scontro Zidane-Perez | Torna da Cristiano Ronaldo

LEGGI ANCHE ->>> L’Inter sgambetta la Juve per Pogba | Richiesta mostruosa!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 200 milioni e un giocatore per Mbappe

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di buona parte della stampa spagnola, per adesso Mbappe non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto col PSG in scadenza nel giugno 2022. Di più: avrebbe rifiutato più di una offerta di rinnovo della società transalpina perché non sicuro di proseguire la sua avventura sotto la Tour Eiffel. Il classe ’98 teme che restare a Parigi possa impedirgli di vincere il Pallone d’Oro, un obiettivo decisamente più raggiungibile a Madrid, sponda Real ovviamente. Tutta da verificare la possibilità di uno ‘scontro’ frontale con il club di proprieta qatariota, in stile Neymar, quel che è certo è che in casa ‘Merengues’ si sta lavorando più o meno sotto traccia al suo acquisto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, assalto e addio shock | Decide Sarri

Secondo ‘Don Balon’ Florentino Perez sarebbe passato già ai fatti presentando una proposta pazzesca di 200 milioni di euro più il cartellino di Vinicius, crack brasiliano pagato 45 milioni nel 2018 finora non esploso come ci si aspettava forse pure a causa dello scarsissimo se non inesistente feeling con Zidane, che naturalmente ‘flirta’ da tempo con Mbappe. A quanto pare la risposta del Paris Saint-Germain sarebbe stata negativa, seppur non del tutto: per il portale spagnolo, ‘Les Parisiens’ sarebbero disposti a discutere della cessione del loro fuoriclasse a partire dell’estate 2021. Questo perché avrebbero comunque capito di non poter impedire al 21enne di coronoare il suo sogno chiamato Real Madrid, un sogno che mette fuori gioco la Juve. Per il dopo Ronaldo, insomma, i bianconeri dovranno spostare il mirino altrove.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, l’annuncio di Ronaldo: “Ecco quando mi ritirerò”

Calciomercato Juventus, nuovo asse con Mendes | Via libera grazie a Rugani