Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: ora è UFFICIALE!

La notizia tanto attesa dai tifosi del Milan adesso è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore rossonero. Un regalo di Natale graditissimo, anche se con qualche giorno di ritardo, per Stefano Pioli e per tutto l’ambiente. Dopo una trattativa andata piuttosto per le lunghe, l’ex giocatore dei Los Angeles Galaxy si è dunque legato nuovamente al Diavolo. Limati finalmente gli ultimi dettagli in queste ore, è avvenuta la firma del contratto con l’annuncio ufficiale da parte del club.

Il contratto sottoscritto dal centravanti svedese con il Milan segue i dettagli già emersi in questi giorni. Accordo per sei mesi, da qui a giugno 2020, con opzione per un rinnovo per una ulteriore stagione, fino al 2021, legata al raggiungimento di determinate condizioni. Nuovo ciclo al Milan dunque per Ibrahimovic, che in precedenza aveva indossato la maglia del Milan tra il 2010 e il 2012. Due stagioni, con un bilancio di 85 presenze e 56 gol totali e la vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa. La speranza di Boban, Maldini e di tutta la dirigenza è che Ibra possa aiutare nel rilancio di un gruppo che fin qui in questa stagione ha deluso. Pioli dovrà aspettare per averlo a disposizione fino al 2 gennaio, giorno in cui è previsto lo sbarco a Milano. Intanto, il tecnico rossonero spera che a quest’inizio col botto faccia seguito un prosieguo di mercato all’altezza.

