Calciomercato Milan, Elneny in arrivo: ecco chi può partire

Manovre a centrocampo in casa Milan: vicino l’arrivo di Elneny che può portare un’uscita a centrocampo. Kessie e Paqueta primi candidati alla partenza.

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, per risalire la china, lavora a diversi obiettivi di mercato. Se per l’attacco sembra sempre più ad un passo l’arrivo dello svedese, per la linea mediana il primo nome pare essere quello di Mohamed Elneny. Il centrocampista egiziano, di proprietà dell’Arsenal, è attualmente in prestito la Besiktas, ma può lasciare la Superliga turca spinto dal grande desiderio di giocare in Serie A.

Calciomercato Milan, Kessie e Paqueta in uscita

Con l’arrivo di Elneny, che stando alle indiscrezioni approderebbe in rossonero a titolo definitivo, il centrocampo andrebbe ad infoltirsi ancora di più. Possibile dunque che, in caso di approdo in rossonero del giocatore egiziano, possano esserci almeno due cessioni. In questo senso i primi candidati alla partenza sono Paqueta e Kessie.

Il brasiliano piace molto al Paris Saint-Germain. Il Milan lo ha pagato soltanto un anno fa 35 milioni di euro. Le qualità tecniche del giocatore sono notevoli, ma spesso troppo fini a sé stesse: il brasiliano è stato infatti accusato di poca concretezza e ha fatto spazientire e non poco il pubblico di San Siro nelle ultime uscite. Il club francese, con Leonardo come primo sponsor, sarebbe pronto a piombare su di lui, ma il Milan lo cederebbe solo per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. In Francia piace anche Kessie, gradito dal Monaco: l’ivoriano non è certo incedibile, ma il club vorrebbe incassare da una sua cessione almeno 25-30 milioni.

Calciomercato, come cambia il Milan con Elneny

Nel caso di arrivo di Elneny potrebbe cambiare lo schieramento tattico del Milan. L’egiziano è abituato a giocare da mediano davanti alla difesa: questo potrebbe implicare lo spostamento di Bennacer, con l’algerino che ricoprirebbe il ruolo di mezz’ala. Non è però escluso neppure un cambio di modulo: Pioli potrebbe decidere di schierare i due giocatori nordafricani davanti alla difesa e optare per un 4-2-3-1, con Calhanoglu, Bonaventura e Suso alle spalle dell’unica punta. Molto però dipenderà anche da Ibrahimovic e dalla sua posizione.

A.G.