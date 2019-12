Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la cessione di un Big già a gennaio: pronta la super offerta dal top club europeo

In attesa di tornare in campo per il big match a Firenze contro la squadra di Montella, la dirigenza dell’Inter si guarda intorno per eventuali cessioni e acquisti tra gennaio e giugno. In uscita, a sorpresa, potrebbe esserci Lautaro Martinez corteggiatissimo dai top club europei per le prossime sessioni di calciomercato. Il ‘Toro’ dunque fa tremare la società meneghina: tutti i possibili scenari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio vertice per il colpo a centrocampo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio colpo dalla Premier a gennaio

Calciomercato Inter, Lautaro e non solo nel mirino del Manchester United

Secondo quanto riportato dal britannico ‘Mirror’, il Manchester United sarebbe pronto a spese folli già nel mercato invernale. Il club vuole regalare due colpi di spessore a Solskjaer per tentare la scalata in Premier: in tal senso, uno dei grandi obiettivi sarebbe Lautaro Martinez. Il portale inglese parla di un budget di ben 120 milioni di sterline (poco più di 143 milioni di euro) messo a disposizione dell’allenatore dei ‘Red Devils‘, già a gennaio, per due grandi colpi. A centrocampo piace Paredes del Psg, considerato il rinforzo ideale per la mediana del top club inglese. L’ex Roma è frustrato dallo scarso utilizzo di Tuchel che lo ha schierato solo 4 volte in stagione e medita quindi l’addio.

Per tutte le ultime sul mercato dell’Inter CLICCA QUI

In avanti è Lautaro il grande sogno, con i numeri del bomber argentino che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta in casa United. Il club inglese potrebbe quindi formulare una super offerta nelle prossime settimane per strapparlo all’Inter con il club meneghino che vorrebbe una cifra importante per lasciar partire il suo attaccante. La coppia argentina Martinez -Paredes piace per la giovane età (22 e 24 anni) e per gli ampi margini di miglioramento: il Manchester United studia quindi il doppio colpo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku: vendetta Conte

Inter, che numeri per Lautaro agli ordini di Conte

Una stagione da incorniciare quella che Lautaro Martinez sta vivendo in queste ultime settimane del 2019. La punta argentina ha trovato in Conte l’allenatore in grado di valorizzare il suo enorme potenziale, con Lukaku come partner ideale per la crescita del ‘Toro’. Martinez accumula numeri di grande rilievo che hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, Barcellona e United in primis. Sono 21 le presenze complessive in nerazzurro con ben 13 reti all’attivo e 3 assist vincenti. Conte si gode il suo gioiello per il quale nei prossimi mesi potrebbe scattare una vera e propria asta multimilionaria: l’Inter, dal suo canto, vuole continuare a puntare sull’argentino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, caccia all’esterno: alternativa low cost

S.C.