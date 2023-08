Niente Premier: cacciato, la Juve lo manda in Ligue1

Non ci sarà il ritorno in Premier del giocatore: la Juventus vuole liberarsene e ha deciso di mandarlo in Ligue 1.

Per sbloccare definitivamente il mercato in entrata, la Juventus ha bisogno di chiudere ancora qualche colpo in uscita. Troppi gli esuberi dall’ingaggio pesante presenti in rosa. Giuntoli ha l’arduo compito di alleggerire il monte stipendi liberandosi, possibilmente in maniera definitiva, di quei calciatori che sono ormai totalmente fuori dal progetto tecnico di Allegri.

Tra questi, anche un importante giocatore tornato in queste settimane da un prestito in Premier e che sognerebbe di giocare ancora in Inghilterra. Il suo futuro potrebbe però essere altrove. Verosimilmente, in Francia. Se non è stato cacciato, poco ci manca. Sembra chiaro ormai che la Juve abbia fatto capire al giocatore quanto sia necessario trovarsi una sistemazione il prima possibile, accettando le offerte che gli verranno messe sul piatto, senza troppi capricci.

Se vuole la Premier, deve accontentarsi di club di minor prestigio rispetto a quello in cui ha giocato fino a poche settimane fa. In alternativa, non mancano per lui le offerte sia dalla Germania che dalla Francia. E anzi, proprio in Ligue 1 potrebbe trovare la soluzione ideale per rilanciare la sua carriera, dopo un anno e mezzo di assoluta involuzione, complici le difficoltà avute sia alla Juventus che nella sua avventura in prestito nel campionato più affascinante e competitivo del mondo.

Addio Juventus: il giocatore è stato messo alla porta, il suo futuro sarà in Ligue 1

È Denis Zakaria il grande esubero che in questo momento toglie il sonno a Cristiano Giuntoli. Reduce da un fallimentare prestito al Chelsea, il nazionale svizzero è alla ricerca di una soluzione per rilanciare la sua carriera. E il club gli avrebbe già proposto almeno due, se non tre possibili destinazioni, chiudendo affari importanti, per circa 20 milioni di euro, con diverse squadre in diversi campionati. Zakaria però al momento non sembrerebbe convinto di nessuna delle destinazioni proposte.

Il sogno proibito, ma nemmeno troppo, del centrocampista classe 1996 sarebbe un ritorno in Premier, in una squadra di grande blasone. L’unica offerta concreta dal campionato più bello del mondo è arrivata infatti dal West Ham, campione della scorsa Conference League. Una formazione sì prestigiosa, ma che non lo convince del tutto.

Le alternative portano in Francia. La Juve lo vorrebbe vendere al Monaco, ma anche il Lens, secondo in classifica lo scorso anno, si sarebbe fatto avanti, individuando in lui il profilo ideale per sostituire il partente Seko Fofana, andato in Arabia. Una soluzione anche in questo caso non del tutto gradita dal calciatore, che però avrebbe almeno l’opportunità di tornare a giocare in Champions.

Juve, una pista che intriga Zakaria

Restano infine le piste tedesche. In particolare, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Lipsia avrebbe fatto più di un sondaggio per il centrocampista, raggiungendo un accordo di massima con il club. Un’altra soluzione che permetterebbe a Zakaria di tornare in Champions, anche se in questo caso con il rischio di dover lottare per un posto da titolare.

Insomma, le proposte non mancano e ad oggi capire quale possa essere la destinazione dello svizzero è complicato. Una cosa è certa. La Juventus lo ha messo alla porta. Sta a lui decidere dove andare. L’importante, per i bianconeri, è che la decisione la faccia in fretta, per poter reinvestire il tesoretto garantito dalla sua cessione in un colpo importante per accendere l’entusiasmo della piazza. Un colpo che potrebbe avere un nome e un cognome: Romelu Lukaku.