Roma, altra cessione: i dettagli dell’affare

La Roma targata mister José Mourinho ha ceduto un’altra pedina, che proseguirà la propria carriera in Serie A: ecco i dettagli dell’affare

Si percepisce un certo malcontento tra i tifosi, che cominciano ad essere seriamente preoccupati. E forse è preoccupato anche lo stesso José Mourinho, il quale non può certamente dirsi soddisfatto della campagna acquisti della Roma portata avanti fino a questo momento.

Dopo la disfatta in quel di Budapest per mano del Siviglia di Mendilibar, lo Special One aveva dichiarato pubblicamente di essere stanco. Il tecnico portoghese voleva di più, ragion per cui ha lanciato un nuovo messaggio neanche troppo velato alla società. Ma i Friedkin, al momento, si stanno limitando ad un mercato di prestiti o giocatori presi a parametro zero, un’impostazione che a meno di sorprese rimarrà tale fino alla fine di agosto, quando la sessione estiva dei trasferimenti chiuderà ufficialmente i battenti.

In tutto ciò, l’inizio del campionato di Serie A si avvicina sempre di più, ma Mourinho non ha ancora a disposizione un valido centravanti titolare che possa garantire un determinato numero di gol. Tiago Pinto sta lavorando alacremente per cercare di accontentare il proprio allenatore, però i paletti imposti dal settlement agreement con l’Uefa complicano non poco la missione del dirigente lusitano.

Calciomercato Roma, nuova cessione in Serie A: ecco di chi si tratta

Non a caso, ora potrebbe sfumare pure la pista che porta al nome di Gianluca Scamacca, uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante del West Ham desidera fortemente tornare a vestire la maglia giallorossa, tant’è che ha aspettato a lungo la Roma. Ma nessuno, ovviamente, accetterebbe di rimanere col cerino in mano. I giallorossi propongono un prestito con obbligo condizionato (condizioni difficili da raggiungere) e gli ‘Hammers’ non hanno mai aperto concretamente a questa possibilità.

Risultato? L’Inter ha effettuato il sorpasso sulla Roma, avanzando una prima offerta al club inglese intorno ai 20 milioni di euro. La volontà dei nerazzurri è quella di prendere Scamacca a titolo definitivo e la sensazione è che l’operazione possa chiudersi nel giro di pochi giorni. Se così fosse, la Roma dovrebbe continuare a guardarsi attorno alla ricerca di valide alternative.

Nel frattempo, Tiago Pinto ha chiuso un’altra cessione in Serie A. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Matias Vina, terzino sinistro che negli scorsi mesi ha giocato in prestito al Bournemouth. E nelle ultime ore è diventato ufficialmente un nuova pedina del Sassuolo targato Alessio Dionisi.

Il laterale uruguaiano classe ’97, dunque, sbarca in Emilia-Romagna e sostituirà Kyriakopoulos, passato dai neroverdi al Monza. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto, di conseguenza non è da escludere che in futuro il Sassuolo decida di trattenere Vina.