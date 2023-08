Inter: stallo nella trattativa, il colpo si allontana

Una trattativa che sembrava praticamente fatta, adesso sembra improvvisamente essersi raffreddata: incubo senza fine per l’Inter

Il calciomercato dell’Inter è finora abbastanza positivo. Diversi colpi futuribili ma allo stesso tempo lacune che la dirigenza fatica a colmare. Nello specifico un problema che ora preoccupa e non poco il tecnico Simone Inzaghi.

La trattativa per cercare di portare il portiere svizzero Sommer a Milano, sponda nerazzurro, si sta trasformando in una telenovela senza fine. Sembrava praticamente fatta, adesso l’affare è improvvisamente in fase di stallo, con i tifosi che stanno perdendo lentamente le speranze. Le difficoltà dei bavaresi nel trovare il sostituto sono ormai evidenti agli occhi di tutti.

La trattativa è complicata, specie se poi ad avere un peso (in negativo, ndr) ci sono anche i fattori esterni, come per esempio l’infortunio del lungodegente Manuel Neuer. L’estremo difensore tedesco è da qualche mese sulla via di recupero, ma il suo fisico presenta ancora oggi più incertezze che sicurezze. E non è di certo una situazione in grado di trasmettere affidabilità, ragion per cui i bavaresi vorrebbero giustamente tutelarsi al meglio.

Inter, per Sommer la pista si raffredda

Evitando così di perdere un titolare effettivo. Perlomeno non senza averlo prima rimpiazzato a dovere. Arrivati a questo punto, dunque, i nerazzurri si trovano davanti ad un ultimatum. Una condizione insindacabile che dovranno accettare di buon grado, se vorranno realmente portare lo svizzero a San Siro.

Si tratta infatti di una cifra particolarmente onerosa, che permetterà ai bavaresi di tutelarsi in virtù delle prime partite di campionato, per le quali il tedesco ex campione del mondo non sarà a disposizione causa infortunio. E qui, con questi presupposti, si apre una situazione di stallo apparentemente inamovibile.

I nerazzurri per portare Sommer in Italia dovranno sborsare 6 milioni di euro. Visto l’infortunio di Neuer i bavaresi difficilmente ridurranno il prezzo o concederanno sconti. Emblematiche anche le parole di Tuchel a suo riguardo, che per quanto abbia preso in considerazione una certa volontà ha ribadito come lo svizzero abbia ancora un contratto.

Dall’altro lato l’Inter non ha ancora trovato un sostituto ideale per Onana, ceduto al Manchester United per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Da una parte c’è una società con un approccio volutamente attendista, dall’altra una squadra che ha fretta di concretizzare. Una situazione decisamente complicata e i tifosi sperano presto di avere un nuovo estremo difensore.