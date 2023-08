Inter, cambio di rotta: punta tutto sul bomber di Premier

L’Inter è a caccia del sostituto di Romelu Lukaku e Marotta ha scelto il profilo preferito da regalare a Simone Inzaghi.

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo. Marotta infatti sta chiudendo per Lazar Samardzic e per Sommer, regalando a Simone Inzaghi così il sesto centrocampista e uno dei due portieri. C’è però ancora del lavoro da fare. È rimasta infatti intatta la lacuna lasciata da Romelu Lukaku.

Lo strappo del belga è stato inaspettato e l’Inter ha dovuto riorganizzarsi andando su altri profili. Il piano B infatti non c’era ed è servito un po’ di tempo per stilare una lista. Inizialmente l’obiettivo era Alvaro Morata, ma i costi e l’età dell’ex Juventus sembrano aver fatto desistere i nerazzurri. Lo spagnolo ha infatti un costo del cartellino pari a 21 milioni di euro, troppi per un giocatore al culmine della sua carriera.

Tanti ora i nomi accostati, da Balogun a Beto (molto costosi), passando per Nzola. Marotta però sembra aver scelto su chi andare con forza ed è il ritorno di un vecchio pallino dei nerazzurri. In queste ore infatti l’Inter ha iniziato la trattativa per provare a riportare Gianluca Scamacca in Italia. L’affare non è semplice, ma l’Inter vuole chiudere il prima possibile.

L’Inter porta il primo affondo per Scamacca

Tante infatti le complicazioni. La prima offerta, ritenuta bassa dal West Ham, è di circa 20 milioni, la metà di quanto i londinesi hanno speso per prelevarlo dal Sassuolo. C’è poi la volontà del giocatore, che preferirebbe l’opzione Roma, visto che fin da piccolo è tifoso capitolino. I giallorossi stanno cercando un sostituto di Tammy Abraham e l’ex neroverde è un profilo gradito a Mourinho.

Ciò su cui l’Inter può fare leva è l’ottimo rapporto che ha con l’agenzia del giocatore. In più Scamacca non vuole aspettare molto a lungo per conoscere il suo futuro, quindi potrebbe cedere alla corte dei nerazzurri se la Roma non dovesse riuscire ad affondare il colpo. Nelle ultime ore i nerazzurri sembrerebbero intenzionati ad alzare l’offerta, Marotta e Ausilio hanno scelto, è Scamacca il post Lukaku.

L’intenzione è seria e Gianluca Scamacca è ora in cima alle preferenze dei nerazzurri, che sperano di chiudere entro metà agosto, per l’inizio del campionato. L’intenzione è dare a Simone Inzaghi la quarta punta e un’alternativa valida a Marcus Thuram, per poter scegliere al meglio su che coppie d’attacco lavorare.