Rivoluzione Juve: cessione a sorpresa senza Conference League

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Probabile una nuova cessione per il club bianconero dopo quella di Arthur: Allegri valuta.

La Juventus non disputerà partite in terra europea nella prossima stagione. I bianconeri infatti, dopo aver mancato la qualificazione alla Champions, sono stati esclusi dalla Conference League a causa della violazione del settlement agreement stipulato in passato con la Uefa.

Dovendo affrontare quindi soltanto la Serie A e la Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha dato mandato alla propria dirigenza di sfoltire ulteriormente la rosa a disposizione e cedere gli elementi ritenuti non imprescindibili. Finora a salutare la compagnia sono stati Arthur ed il baby Nicolò Turco. Il brasiliano, reduce dalla quanto mai negativa esperienza vissuta in prestito al Liverpool (zero presenze in Premier), cercherà di rilanciarsi alla Fiorentina che lo ha presto a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Il classe 2004, invece, si è trasferito al Salisburgo che ha versato nelle casse della Vecchia Signora 4 milioni. La lista degli addii è destinata ad allungarsi: a breve, ad esempio, comprenderà pure il nome di Denis Zakaria. Lo svizzero, escluso dalla tournée in corso di svolgimento negli Stati Uniti, è divenuto l’oggetto del desiderio del Monaco, del West Ham e del Lipsia.

L’asta è scattata, ora resta soltanto da vedere chi si aggiudicherà le sue prestazioni: in arrivo ci sono 20 milioni, che consentiranno al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di porre le basi economiche necessarie per ingaggiare dal Barcellona Franck Kessie. Segnato, poi, il destino di Weston McKennie mentre è ancora tutto da scrivere il futuro di tre giovani.

Juventus, senza Conference sarà addio: nuova cessione

È il caso, ad esempio, di Fabio Miretti per il quale la Salernitana ha effettuato i primi sondaggi volti a verificare la sua disponibilità ad approdare alla corte di Paulo Sousa. In bilico anche Kenan Yildiz: il club, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, sta valutando l’idea di farlo partire in prestito così da consentirgli di giocare con una certa regolarità e maturare ulteriore esperienza. Allegri deciderà il da farsi al rientro in Italia.

Probabile, infine, la partenza di Matias Soulé difficilmente impiegabile nel 3-5-2. Sulle sue tracce ci sono il Bayer Leverkusen ed il Borussia Mönchengladbach. La Juve è pronta a fare a meno di lui ma il giovane argentino partirà soltanto in presenza di una proposta da almeno 20 milioni. La rivoluzione è in corso: in attesa di salutare Dusan Vlahovic ed accogliere Romelu Lukaku, Allegri pianifica grandi cambiamenti per la sua squadra.