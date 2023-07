Lukaku, tutta la verità: ecco cosa vuole

Lukaku sta infiammando il mercato. Il belga sembrava ad un passo dalla permanenza all’Inter, ma la sua apertura alla Juventus ha fatto cambiare tutto. Ecco cosa potrebbe accadere ora

Il mercato è infiammato e nelle ultime ore il tormentone Lukaku si è arricchito di nuovi retroscena. Facciamo prima un passo indietro. Il belga fino a qualche settimana fa era promesso sposo all’Inter e i nerazzurri stavano facendo di tutto per farlo restare a Milano nonostante una stagione tra pochi alti e molti bassi.

Il finale di campionato aveva fatto cambiare idea alla società che era disposta a spendere i 40 milioni chiesti dal Chelsea per prenderlo a titolo definitivo. Big Rom nel frattempo aveva aperto anche ad un possibile trasferimento alla Juventus e questo cambio di decisione ha fatto irritare la dirigenza dell’Inter che ha preferito scaricarlo.

Adesso Marotta è a caccia di un altro attaccante e sulla lista c’è sempre il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo piace molto a Simone Inzaghi, ma le richieste dell’Atletico sono considerate eccessive. Il club chiede 21 milioni di euro e non è disposto a scendere. Ad oggi il mister ex Lazio ha chiesto un attaccante e un portiere e ancora non sono arrivati. Non solo Morata perchè nel mirino nerazzurro ci sono anche Beto e Balogun.

Lukaku, ecco la verità sulla Juventus: cosa vuole l’attaccante belga

Lukaku non vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione nonostante le tantissime dichiarazioni d’amore (in passato) verso la squadra milanese. In questi giorni l’attaccante è tornato a parlare e lo ha fatto sui social pubblicando una storia: “Quando l’odio non funziona, si iniziano a dire bugie“. Una frase enigmatica che sembra avere come destinatari i dirigenti dell’Inter.

Al momento la verità è solo una: Lukaku vuole solamente la Juventus e ha anche rifiutato una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal ha rilanciato per il belga. L’ha fatto nelle ultime ore, aumentando l’ingaggio da destinare all’attaccante: 50 milioni di euro a stagione, dieci in più di quelli offerti un mese fa.

L’ex Chelsea, però, vuole restare in Serie A. La Juve guarda da spettatrice interessante ma senza la cessione di Vlahovic non potrà spendere tutti i soldi chiesti dai Blues. Il serbo è pronto a lasciare Torino e le offerte stanno per arrivare. Il PSG ha scaricato Mbappe e ha bisogno di una punta, anche il Bayern Monaco cerca un bomber. La situazione è più intricata del solito e Lukaku ad oggi si trova senza squadra.