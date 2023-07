L’Inter piomba sull’ex Milan: colpo nerazzurro

Sarebbe un gran colpo ma la trattativa non è semplice, ecco l’ex rossonero che l’Inter vorrebbe portare a casa oggi.

Dopo aver ceduto anche Ionut Radu in Premier League, la prima preoccupazione dell’Inter adesso è prendere almeno due portieri. Marotta sta lavorando per portare a casa profili interessanti ad un prezzo onesto e la priorità nerazzurra resta quella di Yann Sommer del Bayern Monaco. Ma non per questo i nerazzurri non pensano pure ad altri colpi.

Nell’eventualità i nerazzurri varano anche altri nomi, ma la porta non è l’unico problema. Servono colpi in tutti i reparti, dalla difesa fino all’attacco dove la squadra ha comprato Marcus Thuram, ma ha perso in un colpo solo Edin Dzeko e soprattutto Romelu Lukaku. E l’addio con il belga è stato davvero durissimo.

A meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena Lukaku non vestirà più la maglia dell’Inter. Lui va via, ma intanto la società sembrerebbe vicina ad un colpo a centrocampo. Il colpo dell’estate nerazzurra è senza dubbio Davide Frattesi, calciatore arrivato dal Sassuolo. La società vuole ancora lavorare in questo reparto e per fare ciò ha messo gli occhi su un ex calciatore del Milan.

Inter, scelto il colpo per il centrocampo

A dire il vero ha vestito poco la maglia rossonera, i cugini non hanno avuto una grande pazienza e lo hanno lasciato partire troppo presto. Adesso però, il ventottenne Mario Pasalic è un calciatore molto interessante del campionato italiano. Merito dell’Atalanta che in quanto a valorizzare i giovani è sempre tra le prime in classifica. I bergamaschi presero la mezzala croata nel 2021 dal Chelsea, pagandola poco più di 14 milioni. Adesso sembrerebbero intenzionati a chiederne tra i 20 ed i 25.

La Dea aveva già ottenuto però Pasalic in prestito per due anni consecutivi ed infatti quella che sta per iniziare sarebbe la sesta stagione dell’ex milanista con la squadra di Bergamo. Stando alle ultime di mercato però, come detto, adesso l’Inter sarebbe stuzzicata l’idea di farlo giocare di nuovo in Champions League, dove il calciatore esordì nel 2015 col Monaco.

Con la maglia dell’Atalanta, Pasalic ha totalizzato 200 gare e 45 gol mentre con la divisa rossonera totalizzò 27 presenze e 5 reti in un anno. Mario Pasalic gioca anche da trequartista ma è facile collocarlo nel modulo di Inzaghi come sostituto di Calhanoglu. Sarebbe un colpo davvero interessante e i tifosi attendono novità sulla questione.