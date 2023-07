Snobba la Juve e resta al suo posto: Allegri furioso

Massimiliano Allegri contava già di poter avere a disposizione il giocatore, ma la Juve è stata scartata: nessuno se l’aspettava.

La Juve è alle prese con le cessioni dei suoi esuberi, come ha tenuto a precisare anche Cristiano Giuntoli nella sua prima conferenza stampa da nuovo direttore sportivo bianconero. L’ex Napoli e Carpi ha comunicato che il mercato in entrata di Madama è al momento chiuso, dato che la priorità è sfoltire la rosa e continuare ad abbassare il monte ingaggi.

D’altronde Giuntoli è stato preso anche per questo, ovvero rimettere a posto i conti liberando quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Solo dopo aver completato queste cessioni la Signora potrà lanciarsi concretamente sugli ormai noti obiettivi di mercato. In attesa c’è soprattutto Romelu Lukaku, che ha rotto ogni contatto con l’Inter e che sembra determinato a cominciare un nuovo capitolo della sua vita alla Continassa.

Secondo i rumors Lukaku avrebbe già un accordo di massima con la Juve, che gli proporrebbe un triennale da 9 milioni di euro a stagione. Ma non c’è solo il bomber belga nei pensieri di Giuntoli.

Ha detto no alla Juventus: svolta clamorosa nella trattativa

Sul taccuino del nuovo Football Director della Juve è finito anche Franck Kessié, ex centrocampista del Milan oggi in forza al Barcellona. Dopo una sola stagione al Camp Nou, caratterizzata da 30 presenze e 3 gol in tutte le competizioni, la vittoria in Liga e il successo nella Supercoppa spagnola, Kessié sembra pronto a fare ritorno in Serie A. Tuttavia l’operazione non sembra essere così semplice per la Juventus.

La dirigenza bianconera sta cercando di convincere il giocatore, che vorrebbe restare in blaugrana per giocarsi le sue carte con il tecnico Xavi. Lo rivela ai microfoni di TV Play il giornalista Jordi Gil, redattore del quotidiano catalano ‘Sport’. Per farla breve, Kessié starebbe snobbando la Juventus, preferendo restare a Barcellona perché certo di poter scalare posizioni nelle gerarchie di Xavi. I bianconeri dovrebbero garantirgli lo stesso stipendio percepito al Barca (6 milioni di euro) e forse anche qualcosa in più.

La Juve ragiona sul prestito del giocatore con obbligo di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una proposta che il Barcellona sembra disposto ad accettare, ma in questo momento lo ‘scoglio’ da superare per Giuntoli è proprio l’accordo con Kessié. Tuttavia, lo stesso Jordi Gil sottolinea che il centrocampista è attualmente una riserva al Barcellona: “Alla fine capirà che accettare l’offerta della Juventus è la cosa migliore per tutti”.