Si chiude a 36 milioni: ecco il bomber per Inzaghi

L’Inter si sta muovendo per mettere a segno gli ultimi colpi di calciomercato. Una delle priorità, senza dubbio, è l’acquisto di un nuovo bomber.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta per consegnare a Simone Inzaghi gli ultimi rinforzi. Tra le priorità ci sono un nuovo attaccante e due portieri.

Con Onana ceduto al Manchester United, e con Handanovic che non ha rinnovato il contratto, l’Inter si trova nella condizione di dover fare due portieri in tempi brevi. Il preferito, e anche il più vicino, a oggi è Sommer (accordo davvero ad un passo), anche se l’accordo con il Bayern Monaco ancora non è stato trovato. Un altro obiettivo per la porta è il giovane Trubin, ma la concorrenza risulta essere folta.

Oltre all’estremo difensore, la società sta lavorando per cercare di regalare un grande bomber al tecnico piacentino. Con Lukaku tornato al Chelsea per fine prestito, i nerazzurri necessitano di un attaccante dalla grande vena realizzativa. A tal proposito, l’obiettivo è stato già individuato, con la trattativa che potrebbe decollare a breve.

Obiettivo individuato per l’attacco, è sfida al Milan: Mendes possibile alleato

Come già accennato, l’Inter sta lavorando per piazzare un grande colpo in attacco, e che possa portare un gran numero di goal. Il profilo individuato è quello di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 del Porto. Il ragazzo si è reso protagonista di una stagione strepitosa, che lo ha visto mettere a segno 27 reti in 45 partite disputate. Il Porto, per lasciarlo partire, potrebbe “accontentarsi” di circa 18 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata della squadra nerazzurra.

Un alleato importante può arrivare da Jorge Mendes, che sta lavorando all’operazione. Il calciatore è pronto ad accettare un triennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Si tratterebbe di un affare da circa 36 milioni tra ingaggio e cartellino, cifre importanti ma che consentirebbero all’Inter di inserire in rosa un bomber dalla grande esperienza europea.

Sul ragazzo c’è anche il forte interesse del Milan, visto che Stefano Pioli lo stima da tempo. L’Inter, vista la necessità di acquistare un nuovo attaccante, risulta essere in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni, con la trattativa che può subire un’accelerata nel giro di breve tempo. Le prossime settimane si riveleranno decisive, con la società pronta a regalare un nuovo grande colpo a tutto il popolo nerazzurro.