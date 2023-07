Addio Inter, un big firma subito con la Lazio

Obiettivo di mercato vicinissimo a dire addio definitivamente all’Inter: la Lazio starebbe per chiudere un vero colpo.

Dopo un buon inizio di calciomercato con gli arrivi di Frattesi e Thuram l’Inter è ferma al palo. Sono arrivati Bisseck e Cuadrado, ma la società deve fare i conti con una rosa piuttosto incompleta. Dal portiere fino all’attaccante sono molti i reparti dove i nerazzurri sono in evidente difficoltà.

Il caso Lukaku ha complicato e non poco i piani del club nerazzurro. Il belga si è offerto alla Juve tradendo cosi il club e i tifosi che lo amavano incessantemente. Ora è tutto chiuso con lui, ma trovare un sostituto è piuttosto difficile. Ancora peggio per la questione portiere dove nessuno appare in grado di sostituire Onana.

Piace Sommer, ma il Bayern deve prima trovare un sostituto. Per l’attacco invece i nomi sono i soliti, da Morata fino a Balogun e poi c’è il portoghese Beto. Questo non è l’unico calciatore dell’Udinese nel mirino della società nerazzurra.

Addio Inter: un big firma per la Lazio

Nel mirino dei nerazzurri e non solo c’è un centrocampista della Serie A che negli ultimi mesi ha impressionato proprio tutti. Si tratta del centrocampista tedesco ma naturalizzato serbo Lazar Samardzic dell’Udinese, 21 anni e già due stagioni d’esperienza in Serie A con i friulani. Il tedesco ha segnato 5 gol nell’ultima stagione, confermando le già buone prestazioni della stagione precedente e vedendo lievitare il suo valore di mercato a 14 milioni. I bianconeri però ne chiederanno di più.

Stando alle ultime del Corriere dello Sport, l’Udinese valuta il calciatore 25 milioni di euro. Dopo la cessione di Milinkovic Savic all’Al Hilal il giovane talento rappresenterebbe un gradito sostituto. D’altronde spendere una buona parte di quella cifra per un ventunenne come Samardzic non sarebbe sicuramente una cattiva idea.

Il centrocampista dei friulani interessava anche al Napoli che ha però confermato Piotr Zielinski. Il polacco era un pallino del tecnico biancoceleste, ma sia Zielinski che il club hanno optato per la permanenza. Ora a meno di ulteriori colpi di scena (magari nuovi assalti di Inter e Napoli) la Lazio è pronta a chiudere per Samardzic e beffare la concorrenza. Per il club biancoceleste è pronto un grande colpo, un nuovo giovane talento in arrivo.

Occhio anche alle alternative, il giapponese Keichi Kamada è una buona opzione. Il giocatore è svincolato ed è nel mirino anche di Milan e Roma.