Grave infortunio: Dybala con la clausola per rimpiazzarlo

Il club sta seriamente pensando di pagare la clausola per Paulo Dybala: l’argentino sostituirebbe il campione gravemente infortunato.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Paulo Dybala e della possibilità che qualche top club europeo decidesse di pagare la clausola da 12 milioni di euro per assicurarsi la Joya.

Per le squadre italiane la clausola di Dybala sale invece a 20 milioni di euro, ma nonostante ciò più di qualche indiscrezione ha fatto riferimento a un possibile (e clamoroso) nuovo interessamento dell’Inter per l’argentino. La pista che portava di nuovo Dybala a Milano si è subito raffreddata, ma la permanenza dell’ex juventino a Roma non è affatto scontata.

Il talento di Laguna Larga ha ribadito di sentirsi al 100% parte del progetto giallorosso, ma è chiaro che una grossa offerta potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. O almeno i noti agente del calciatore potrebbero indirizzarlo verso un nuovo campionato.

Dybala, il club pronto a pagare la clausola: cosa succede

Non a caso, proprio in queste ultime ore circola una voce che vuole un club della Liga pronto a versare la clausola di Dybala nelle casse della Roma. Il club ha perso uno dei migliori calciatori con un grave infortunio e per questo la dirigenza è pronta a fare questo grosso sacrificio economico, considerando anche che la squadra dovrà anche disputare la Champions League.

Stiamo parlando della Real Sociedad, che deve fare i conti con il grave infortunio capitato a David Silva. Il 37enne ex del Manchester City potrebbe saltare gran parte della stagione a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ecco perché il club di San Sebastian è alla ricerca di un profilo di grande qualità che possa sostituire degnamente il campione spagnolo.

La clausola di Dybala per i club esteri è di soli 12 milioni di euro, pertanto la Real Sociedad potrebbe davvero affondare il colpo. Tuttavia si tratta comunque di un’operazione non semplice, dato che bisognerà convincere la Joya ad accettare il trasferimento in Spagna. Servirà un’offerta davvero irrinunciabile e ovviamente superiore ai 4,5 milioni di euro attualmente percepiti in giallorosso.

Il progetto della Real Sociedad sembra essere molto ambizioso e questo potrebbe giocare a favore del club di San Sebastian. La dirigenza è quindi al lavoro per provare a portare Dybala all’Estadio Municipal de Anoeta: per il tecnico Imanol Alguacil sarebbe un rinforzo di grande spessore.