Calciomercato, nuovo colpo per Sarri: arriva il centrocampista

Maurizio Sarri già è concentrato sul lavoro da realizzare alla guida della Lazio: arriva l’innesto di qualità per rinforzare il centrocampo

Il patron Claudio Lotito sta continuando a lavorare per regalare innesti funzionali a Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano ha comunicato al numero uno della società biancoceleste i ruoli da coprire. Così il numero uno della società laziale è al lavoro per individuare i profili giusti da affidare subito al tecnico della Lazio.

Saranno ore frenetiche anche in casa Lazio. Dopo la qualificazione alla prossima Champions, la dirigenza biancoceleste è intenzionato a ridurre il gap con le altre big della Serie A e d’Europa per competere alla grande. Sarri non si interesserà in prima persona del calciomercato: tutto dipenderà delle trattative che concluderà Claudio Lotito, massimo garante di questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, il sostituto di Milinkovic-Savic: arriva da Sarri

La Lazio ha salutato con dispiacere il centrocampista serbo, Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita. L’offerta era davvero vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il patron Lotito non poteva fare altrimenti lasciandolo andare via. Ora arriverà il sostituto di livello internazionale, ma attenzione al duello con l’altra big d’Europa. Un assalto decisivo per convincerlo subito a firmare.

Come svelato dal quotidiano spagnolo, Marca, Djibril Sow sarebbe nel mirino della Lazio per rinforzare la zona mediana dopo l’addio eccellente di Milinkovic-Savic. Il centrocampista svizzero è molto mobile e sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento del Siviglia. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: entrambi i club saranno protagonisti in Champions League. Ora per lui dovrà arrivare la scelta ardua. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2024: nell’ultima stagione in Bundesliga ha collezionato 32 segnando anche quattro gol.

Sarri non vede l’ora di essere accontentato dal patron Claudio Lotito, che sta scegliendo con cura i giocatori che farebbero bene sotto la gestione dell’allenatore toscano. Un innesto di qualità per apportare quantità e qualità al centrocampo biancoceleste già ampiamente competitiva. Ora serve un rinforzo all’altezza per il post Milinkovic Savic, capace di andare anche a segno con facilità. Le prossime ore saranno decisive per arrivare a mettere nero su bianco: affare ad un passo, le firme sono sempre più vicine. Questione di tempo per arrivare al trasferimento ufficiale: tutto dipenderà dalla volontà del centrocampista svizzero.