Calciomercato: dal Corinthians alla Serie A, grande colpo per lo Scudetto

Il calciomercato, quando ormai è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio del campionato, sta entrando nel vivo. In tal senso il top club di Serie A, per puntare allo Scudetto, si prepara a piazzare un colpo che arriva direttamente dal Corinthians. E si tratta di una autentica sorpresa.

Tutte le squadre sono operative in sede di calciomercato per provare a completare le rose da consegnare, poi, ai nastri di partenza ai propri allenatori. Sono tanti i rumors, in maniera del tutto inevitabile, che si susseguono senza soluzione di continuità. I grandi nomi sono i soliti, a partire da Romelu Lukaku fino ad arrivare a profili come quelli di Morata e Scamacca. Accostati praticamente a tutte le grandi. A sorpresa, però, un rinforzo di spessore può arrivare per il top club di Serie A direttamente dal Brasile e nello specifico dal Corinthians. E l’obiettivo è quello di puntare direttamente al tricolore.

Calciomercato: colpo in Serie A

Il calcio brasiliano, come è noto, è da sempre una vera e propria fucina di talenti dal momento che sforna campioni su campioni dalla notte dei tempi. E spesso in Serie A questi profili hanno conosciuto la grande consacrazione. Ed ora potrebbe arrivare un profilo che proverà a fare esattamente la stessa cosa.

Si tratta di Murillo del Corinthians, che tanto bene sta facendo in terra verdeoro e che ora pare sia effettivamente pronto per il grande salto in Europa. Sulle sue tracce, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport stamattina in edicola, c’è il Napoli, che come è noto deve trovare un sostituto di Kim. Il brasiliano, infatti, è un centrale difensivo molto roccioso, di piede mancino e che è stato tra i migliori dell’ultimo Brasileirao. Gli azzurri fanno sul serio ed hanno già avviato i discorsi per intavolare la trattativa.

Murillo dal Corinthians al Napoli

Si tratta di un profilo perfettamente in linea con quelle che sono le abitudini in sede di mercato del Napoli. 21 anni di età, è una grande promessa del calcio italiano e la speranza è che nelle mani di Rudi Garcia ed in una piazza come quella azzurra possa esprimersi al meglio delle sue potenzialità. E magari rappresentare una plusvalenza importante in prospettiva futura per le casse del club.