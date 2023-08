Inter, cinque milioni e si chiude: è il preferito di Inzaghi

L’Inter può chiudere a breve un affare in Serie A per soli cinque milioni: è il preferito di mister Simone Inzaghi, ecco di chi si tratta

Simone Inzaghi attende altri rinforzi. Dopo gli arrivi di Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck e Juan Cuadrado, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, continua a lavorare sotto traccia per potenziare il più possibile la rosa a disposizione.

Al momento si registrano due priorità: il centravanti e, soprattutto, il portiere titolare (ne servirebbe anche uno di riserva). Per quanto concerne la punta, la ‘Beneamata’ ha scelto di abbandonare definitivamente la pista che portava al nome di Romelu Lukaku. I nerazzurri non hanno gradito minimamente il comportamento messo in atto dal centravanti belga, che dialoga da tempo con la Juventus e ha aperto con decisione ad un possibile trasferimento in bianconero.

Un’operazione che potrebbe concretizzarsi nelle settimane a venire, a patto che Dusan Vlahovic abbandoni la nave guidata da mister Massimiliano Allegri. Il caso Lukaku ha spinto il club milanese a virare su altri profili, come Morata, Balogun e Scamacca. Intanto, la dirigenza meneghina porta avanti la trattativa col Bayern Monaco per aggiungere alla rosa il portiere svizzero Yann Sommer e le parti sarebbero sempre più vicine all’accordo definitivo.

Con ogni probabilità, infatti, sarà proprio l’ex Basilea a raccogliere l’eredità lasciata da André Onana, passato al Manchester United di Erik ten Hag per oltre 50 milioni di euro. In più, l’Inter necessita ancora di un valido sostituto di Milan Skriniar. Sul tavolo sono presenti diversi nomi, ma Inzaghi vorrebbe fortemente una pedina che milita nel campionato di Serie A.

Calciomercato Inter, Toloi per il dopo Skriniar: ecco come stanno le cose

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Rafael Toloi, difensore centrale italo brasiliano di proprietà dell’Atalanta. Non si tratta certo di un giocatore che esalterebbe la piazza interista, anche perché l’ex Roma va per i 33 anni. Ma comunque abbiamo a che fare con una pedina di sicura affidabilità, tant’è che per la ‘Dea’ non è in vendita.

L’Inter, dal canto suo, preferisce non forzare la mano, per non rischiare di compromettere l’ottimo rapporto con la famiglia Percassi. Ma se Toloi riuscisse a persuadere il proprio presidente, lo scenario attuale potrebbe cambiare. D’altronde, il centrale è pienamente consapevole che la chiamata dell’Inter potrebbe essere l’ultimo grande treno nella sua carriera.

E oggettivamente Toloi ha dimostrato di saper ancora fare la differenza ad alti livelli. A prescindere dai suoi desideri, però, l’italo-brasiliano metterà sempre al primo posto il rispetto per la società bergamasca.

L’Inter non ha fretta: l’affare deve eventualmente concretizzarsi nella maniera più naturale possibile. Il contratto del difensore classe ’90 è in scadenza il 30 giugno del 2024, ragion per cui si potrebbe chiudere a 4/5 milioni di euro per il cartellino. L’Inter attende che il tempo faccia la sua parte, mentre Inzaghi spera nel raggiungimento della fumata bianca.