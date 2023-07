Lite violenta con Lukaku: ecco cosa è successo

La situazione di Big Rom non è mai stata così intricata: ecco cosa è successo quando ancora vestiva i colori nerazzurri dell’Inter

Il futuro di Romelu Lukaku non è mai stati così incerto e non è la prima volta che il gigante belga si trova in questa situazione. Ad esempio un anno fa, quando fu scaricato dal Chelsea all’epoca allenato da Tuchel, visse una situazione molto simile.

Poi l’Inter lo accolse prendendosi un grande rischio, ma lo fece perché credeva nell’attaccante che con Conte visse il momento più esaltante della sua carriera. L’Inter era casa sua e lui era contento di tornare a indossare quei colori. La stagione di Lukaku è stata come è noto complicata: a causa di un infortunio ha giocato poco e male tornando a segnare regolarmente solo negli ultimi mesi della stagione. Terminata questa la sua situazione è tornata di nuovo a farsi complicata con il ritorno in Inghilterra.

Pochettino tuttavia non lo vuole e la società inglese sta facendo di tutto pur di piazzarlo. Si ma a chi? L’Inter ci ha pensato inizialmente ma i Blues hanno prontamente rifiutato la loro offerta. Poi ci si è messa di mezzo la Juventus che ha tentato una prima offerta importante che non ha portato a risultati significativi. Ma è stata abbastanza per far detonare un rinnovato “odio” della tifoseria che lo ha scaricato completamente.

Inter, Lukaku: Frey svela un retroscena

Peraltro in questi giorni a rendere ancora più complicata la situazione ci ha pensato Lautaro Martinez, neo capitano nerazzurro. L’argentino in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha praticamente rivelato che il belga, suo grande amico, non si è mai fatto sentire a telefono e non ha mai tentato di spiegare i motivi per questo suo comportamento.

Le parole dell’attaccante sono piuttosto amare ed evidenziano una rottura evidente che è nata negli ultimi mesi del campionato scorso tra l’attaccante e la società che, probabilmente, non si sarebbe mai aspettata un comportamento di questo tipo.

Oltre a Lautaro, anche Sebastian Frey ha rincarato la dose svelando un retroscena poco noto ai più e che riguarda una lite che ci sarebbe stata tra lui e Simone Inzaghi nelle battute finali dello scorso campionato.

Frey, intervistato da TvPLay, ha rivelato che al termine della scorsa stagione l’attaccante avrebbe litigato con il tecnico piacentino per motivi tuttavia ancora poco chiari: “Lukaku? So che a fine stagione ha litigato con Inzaghi, da lì è nata la rottura“, spiega l’ex portiere, tra le altre, di Inter e Fiorentina. Tali parole dimostrano ormai che la rottura tra l’attaccante e la sua ex squadra è praticamente definitiva.