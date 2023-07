Inter nei guai, colpo di scena: è salito il prezzo

Pessime notizie per il calciomercato estivo della ‘Beneamata’: adesso l’Inte rischia di sborsare molto di più per il colpo estero

Non è un mistero che l’Inter sia una delle società maggiormente attive nell’attuale sessione di calciomercato. Numerosi gli addii: alcuni big, fino a qualche mese fa insostituibili, hanno già lasciato Milano.

Onana e Handanovic tra i pali, Skriniar al centro della difesa. Ma anche Marcelo Brozovic e Gagliardini a centrocampo, fino a Lukaku e Dzeko in avanti. Ma Marotta è stato bravo e lesto a rimpiazzare, con grande esperienza, le pedine chiave. Il giovane Bisseck per la difesa, Frattesi a centrocampo ed infine Marcus Thuram in attacco.

Siamo molto lontani, con ogni probabilità, dal fatto che le entrate si chiudano già qui. Il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’ fa il punto su quella che fino a qualche giorno fa sembrava essere una trattativa virtualmente chiusa che a distanza ha riguardato a lungo anche l’Inter.

Si tratta di Clement Lenglet, centrale francese classe 1995 che nell’ultimo anno ha vestito in prestito la casacca del Tottenham. Il difensore, di proprietà del Barcellona, non rientra nei piani di Xavi ma nonostante ciò la chiusura con gli ‘Spurs’ è stata per il momento accantonata.

Inter, per Lenglet Laporta alza il tiro

Il motivo è molto semplice. Secondo ‘Sport’, infatti, il club di Joan Laporta avrebbe deciso di rifiutare la proposta dei londinesi alzando il tiro per il cartellino di Lenglet che resta uno dei nomi cerchiati in rosso da Beppe Marotta. Serviranno infatti non meno di 15 milioni di euro per strapparlo, a titolo definitivo, alla società blaugrana.

E nonostante l’intesa tra Barcellona e Tottenham fosse quasi ad un passo, il cambio di valutazione imposto dai vertici catalani rischia di far saltare il ‘ritorno’ di Lenglet a Londra dove avrebbe percepito solo una parte del ricco stipendio garantito dal Barcellona. L’Inter, che dopo Bisseck dovrà certamente tentare la fortuna per un altro difensore centrale di livello, rimane alla finestra. Ma le pretese sempre più elevate da parte di Laporta potrebbero, una volta per tutte, allontanare Lenglet dalla maglia nerazzurra. Nel prossime settimane saranno, in tal senso, decisive.

Nonostante l’addio di Conte agli ‘Spurs’, che volle in prima persona Lenglet per potenziare il reparto arretrato, l’ipotesi che il talento transalpino faccia ritorno in Premier League resta più che viva. Con buona pace dell’Inter che, a questo punto, potrebbe virare le proprie attenzioni su altri profili più economici. Marotta è avvisato. Lenglet, nel suo anno in Inghilterra, ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo.