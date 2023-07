Estasi Napoli: l’ultim’ora su Osimhen scatena la festa

Notizia esaltante per il Napoli e i suoi tifosi. Dopo un 2023 assolutamente da sogno, Victor Osimhen è tornato protagonista con un riconoscimento molto speciale.

L’attaccante nigeriano, capocannoniere dell’ultima Serie A con 26 gol, è balzato agli onori della cronaca per una notizia che potrebbe far gioire lui e i sostenitori della squadra partenopea.

La grande stagione disputata dall’ex Lille agli ordini di Luciano Spalletti, che ha condotto il Napoli allo scudetto dopo 33 anni, non è passata inosservata. A partire dalla scorsa finestra invernale di calciomercato, infatti, il nome di Osimhen era stato accostato a tantissimi top club europei: Manchester United, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, solo per citarne alcuni.

Adesso, però, la sua posizione al Napoli appare più salda che mai. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha chiarito sin da subito che non avrebbe fatto sconti per separarsi dal suo cannoniere e l’alta richiesta di oltre 150 milioni ha spaventato le pretendenti, per la gioia dei tifosi azzurri.

Osimhen ancora protagonista: si gioca il tutto per tutto con tre campioni

Dopo che le voci di mercato su Osimhen sono andate man mano sgonfiandosi, il nome del nigeriano è leggermente uscito dai rumors di mercato. Nonostante ciò, Osimhen non smette di far parlare di sé e negli ultimi giorni il suo nome è tornato in auge per un fatto molto particolare.

È stata, infatti, ufficializzata la data della cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro Africano, che avrà luogo in Marocco. L’attaccante del Napoli figura tra i finalisti, e ora più che mai, ha concrete possibilità di vittoria. Osimhen, nel mese di giugno, è stato insignito del premio di Giocatore Africano dell’anno dal Ghana Football Awards.

Per gli esperti la vittoria di tale premio può essere considerata come un preludio al titolo ufficiale di Pallone d’Oro Africano. A giocarsi il tanto ambito riconoscimento continentale ci sono diversi campioni.

Insieme ad Osimhen, infatti, ci sono Momo Salah del Liverpool, Riyad Mahrez campione di tutto con il Manchester City e Yassine Bounou, estremo difensore protagonista con il Siviglia ed il Marocco.

L’egiziano ex Roma sembra essere quello con meno chances di successo, mentre gli altri tre candidati sembrano partire più o meno alla pari. Il premio ricevuto da GFA fa ben sperare Osimhen e i tifosi del Napoli, che tifano affinché il loro beniamino possa essere incoronato miglior calciatore del continente.