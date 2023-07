Bomba clamorosa dalla Francia. Spuntano una clausola e l’Arabia Saudita nel destino di Osimhen. I dettagli.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico e le prossime settimane in questo senso saranno decisive. Il Napoli punta ad un rinnovo per blindare il proprio giocatore, ma in queste ultime ore arriva una notizia che fa davvero tremare i tifosi partenopei.

Secondo quanto scritto da L’Equipe, il ribaltone sembra essere davvero dietro l’angolo e le sirene di calciomercato dall’Arabia Saudita per Osimhen iniziano ad essere importanti. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e soprattutto se ci saranno delle novità importanti in questo senso.

Calciomercato Napoli: via Osimhen, spuntano clausola e Arabia

De Laurentiis spera di poter chiudere il rinnovo in davvero poco tempo, ma la certezza a questo punto non la si ha considerando che, almeno fino a quando non si hanno certezze, tutto assolutamente può succedere. La strada da percorrere è lunga in questi mesi e può succedere qualunque cosa e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro molto più chiaro.

Come detto in precedenza, il rinnovo di Osimhen in casa Napoli sembra essere vicino, ma questo non garantisce una permanenza in questa sessione di calciomercato. Le ultime indiscrezioni de L’Equipe, l’Al-Hilal ha messo nel mirino il nigeriano visto il no di Mbappé e sono pronti ad assaltare il nigeriano. Naturalmente resterà da capire la volontà del calciatore di andare a giocare in Arabia.

Si tratta di una opzione da seguire con attenzione nelle prossime settimane e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Sicuramente l’Arabia chiama e le sirene miliardarie rischiano di mettere in seria difficoltà il Napoli e magari lo stesso calciatori.

Mercato Napoli: l’Al-Hilal ha messo nel mirino Osimhen

L’Al-Hilal ha messo nel mirino Osimhen in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine questa opzione diventerà realtà oppure no.

Il Napoli sicuramente inizia a tremare e la speranza è quella che il tutto si concluda con un nulla di fatto, ma nulla si può escludere in questo momento.