Contratto da 30 milioni, l’Inter chiude l’accordo

Blitz nerazzurro e affare che potrebbe sbloccarsi: arriva l’ok di Inzaghi e Ausilio è pronto all’affondo con una offerta irrinunciabile.

Il mercato dell’Inter, dopo una prima fase ricca di sorprese, sta per sbloccarsi. Gli innesti di Thuram, Frattesi e Cuadrado hanno garantito ad Inzaghi pedine di valore in ruoli in cui c’era necessità di intervenire.

La rosa dei nerazzurri però non sembra ancora completa, e la vicenda Lukaku impone riflessioni immediate. Forte della permanenza del belga, Ausilio non ha messo alcun limite alla partenza di Dzeko. Poi la giravolta dell’attaccante, che si trasforma in un vuoto da colmare. Sono tanti i nomi in lista, così come le pedine che Ausilio e Marotta valutano in altre zone del campo. La sensazione però, è che il vero sforzo sarà fatto per garantire un centravanti di prospettiva a Inzaghi.

Il lavoro degli uomini di mercato nerazzurri non si è mai fermato e va avanti a fari spenti, ma le voci provenienti dall’ambiente Inter raccontano di un blitz che potrebbe essere finalizzato nelle prossime ore. Ausilio è pronto a rompere gli indugi e si prepara ad un’offerta irrinunciabile per accontentare Simone Inzaghi.

Inter, arriva il rinforzo chiesto da Inzaghi: si può chiudere

La scelta è ormai fatta e fra i nomi per l’attacco valutati dall’Inter uno sembra convincere. Non sarà semplice chiudere, ma in Viale della Liberazione per fare in fretta valutano di accontentare le richieste di club e calciatore. Inzaghi ha chiesto ad Ausilio di approfondire i contatti con Alvaro Morata, ma il tentativo di abbassare le richieste dell’Atletico non è andato a buon fine.

Ecco perché prende corpo l’ipotesi di tornare sul primo obiettivo di mercato, che per una lunga lista di motivi convince. L’Inter è infatti pronta a scucire la cifra richiesta dall’Arsenal per Folarin Balogun. Le parti dovrebbero risentirsi nei prossimi giorni, ma non sembrano esserci altre opzioni se non accontentare l’entourage del calciatore.

La richiesta è di circa 6 milioni lordi sfruttando il decreto crescita, ma al momento, l’ostacolo più delicato da superare è la valutazione dei Gunners.

Per Balogun da Londra hanno chiesto cifre altissime, dai 50 ai 60 milioni di euro. Una richiesta forse maturata dalla necessità di valutare ancora il calciatore per capire quale potrebbe essere il suo impatto nella prossima stagione. La sensazione di Ausilio e Marotta è che la strada per abbassare le richieste dell’Arsenal sia percorribile solo evitando aste con altre squadre. Per questo motivo nelle prossime ore si intensificheranno i contatti con la volontà di chiudere il capitolo attaccante e dimenticare definitivamente Romelu Lukaku.