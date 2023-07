Inter, nuova offerta per il colpo in Serie A: 4 milioni e un giovane

L’Inter è al lavoro per cercare di consegnare a Simone Inzaghi la squadra completa nel minor tempo possibile.

L’Inter è senza ombra di dubbio una delle società più attive sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno messo a segno colpi importanti per la prossima stagione.

Bisseck, Thuram e Frattesi sono i colpi che la dirigenza ha regalato al tecnico piacentino, che ora dovrà essere bravo a inserirli nei suoi contesti di gioco. Da non dimenticare anche il riscatto di Francesco Acerbi, acquistato dalla Lazio a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro. Oltre agli acquisti, la società si è mossa anche per ciò che riguarda la questione rinnovi. Calhanoglu e Bastoni hanno deciso di legarsi ancora all’Inter, rispettivamente fino al 2027 e 2028.

Per quanto riguarda le cessioni i nerazzurri hanno perso due tasselli importanti, come Skriniar e Onana. Il difensore slovacco ha deciso di sposare il Paris Saint Germain vista la scadenza del contratto, mentre l’estremo difensore è stato ceduto al Manchester United per circa 55 milioni di euro. Proprio per quanto riguarda Skriniar, l’Inter è intenzionata a sostituirlo con un calciatore di esperienza, con il profilo che è già stato individuato dalla dirigenza.

L’Inter ha scelto il sostituto di Skriniar, può arrivare dalla Serie A

L’Inter è intenzionata a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo, aggiungendo in rosa un calciatore che non faccia rimpiangere Milan Skriniar. Per questo motivo la dirigenza è alla ricerca di un profilo dalla grande esperienza, sia in Italia che in Europa. A tal proposito, l’obiettivo numero uno è già stato individuato, tanto che a breve la società nerazzurra può far recapitare la prima vera proposta alla big del nostro campionato.

Il difensore individuato dalla dirigenza nerazzurra è Rafael Toloi, italo-brasiliano classe 1990 di proprietà dell’Atalanta. Il ragazzo è considerato il profilo perfetto dai nerazzurri, vista la grande esperienza sia in campo nazionale che internazionale. L’Inter è pronta a fare sul serio, tanto che nei prossimi giorni incontrerà la “Dea” per presentare la proposta definitiva. L’offerta che la dirigenza nerazzurra è pronta a mettere sul piatto è di circa quattro milioni di euro più un giovane della primavera a scelta del club bergamasco.

Visto il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi, questo tipo di proposta può trovare il gradimento dell’Atalanta, che sta seriamente pensando di cedere il classe 1990 visto che ad oggi non filtra ottimismo per il rinnovo. L’Inter è pronta ad affondare, con Inzaghi che spera nella fumata bianca. Il futuro di Toloi può ancora essere a tinte nerazzurre, questa volta, però, con lo stemma dell’Inter sul petto.