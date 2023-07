La passione si accende, nasce Radio TV Serie A con RDS

A poche settimane dal fischio d’inizio del campionato 2023/24, la Lega calcio di Serie A ha tolto il velo da Radio TV Serie A con RDS: il progetto con cui i vertici del calcio italiano fanno il loro debutto nel mondo della comunicazione radiovisiva.

La presentazione alla stampa si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso l’auditorium RDS di Milano, alla presenza di Massimiliano Montefusco, General Manager RDS, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A e Lorenzo Dallari, Direttore del nuovo canale radiofonico.

“Siamo la prima lega al mondo a partire con un progetto radiofonico visibile anche in tv – ha spiegato ai nostri microfoni Luigi De Siervo – Sarà possibile ascoltare i nostri opinionisti e tutti i protagonisti del mondo del calcio sette giorni su sette, 365 giorni all’anno. La radio aiuta la Lega a diventare finalmente una media company e a stare in contatto con i propri tifosi per tutto l’anno. Spegnersi durante la settimana non era una buona idea. Abbiamo trovato un partner perfetto come RDS, ideale per un progetto di questo tipo”.

Piccinini e gli altri opinionisti di Radio TV Serie A con RDS

Radio TV Serie A con RDS non sarà presente in FM, ma potrà essere ascoltata 7 giorni su 7, con programmi originali in diretta dalle sette del mattino a mezzanotte in modalità DAB e IP. Sarà inoltre visibile sul digitale terrestre tramite estensione del canale Radio-TV, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS.

“Abbiamo messo in campo tutto il nostro know-how creato in 45 anni di esperienza di RDS 100% Grandi Successi – ha aggiunto Massimiliano Montefusco – e che vedrà le due emittenti integrarsi tra loro anche attraverso le nostre rubriche quotidiane “100 secondi” declinate sul Calcio con voci d’eccezione tra cui Sandro Piccinini ed altri professionisti di spessore, disponibili su RDS e nel circuito di emittenti areali 100% Special Radio, per un’audience raggiungibile di 8,8 milioni di persone al giorno”.

Insieme allo storico telecronista romano, collaboreranno al progetto Radio TV Serie A con RDS diversi ’talent’ noti al grande pubblico, tra questi Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Giulia Mizzoni, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani. Il palinsesto prenderà il via alle 7 di sabato 19 agosto, in concomitanza con l’avvio del nuovo campionato di calcio.

a cura di Alberto Pucci