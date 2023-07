DAZN, saranno tutte in esclusiva: decisa la programmazione

Prime indicazioni da parte di Dazn: ecco la programmazione dei match in Serie A e dove vedere le partite.

Mercato, trattative, squadre da completare ma anche una indicazione che fa riflettere i club. Fra poco più di tre settimane prenderà il via il prossimo campionato, e molti tecnici attendono ancora rinforzi.

Fra amichevoli estive e voci dai ritiri, spesso blindati per preparare novità, arrivano intanto indicazioni, e sul campo le squadre si preparano ai primi impegni per partire con il piede giusto. I tifosi attendono e incassano la programmazione televisiva dei primi incontri, ufficializzata con un comunicato dalla Lega. Arrivano quindi indicazioni sulle prime quattro giornate di un campionato che si aprirà il 19 agosto con due partite alle ore 18.30.

Tutto su Dazn come da accordi anche nella seconda giornata. Sky in co-esclusiva trasmetterà Frosinone-Atalanta e Milan-Torino sabato 26 agosto, e poi Lazio-Genoa, prevista domenica sera. Il match fra l’Empoli e il Verona sarà visibile solo su Dazn così come l’esordio del nuovo Napoli di Garcia, impegnato sul campo della neopromossa Frosinone.

Sky o Dazn? Ecco la programmazione delle prime giornate

In serata sempre su Dazn gli abbonati potranno assistere alla gara fra Genoa e Fiorentina, mentre i riflettori a San Siro si accenderanno per il derby lombardo Inter-Monza, trasmesso anche da Sky. Sarà questa una delle tre gare in co-esclusiva, insieme a Lecce-Lazio di domenica alle 20.45 e a Torino-Cagliari, prevista per le 18.30 del giorno successivo. Per vedere la prima della Juve a Udine e della Roma sarà invece necessario l’abbonamento a Dazn. Svelate intanto anche le tre successive giornate.

La terza giornata, in programma fra l’1 e il 2 settembre, garantirà agli utenti Sky la visione solo di Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza e della Juventus impegnata di domenica sul campo dell’Empoli. La Serie A si fermerà poi per gli impegni delle nazioni e tornerà giorno 16 settembre per la quarta giornata. Fra le tre partite di Sky spunta Genoa-Napoli al sabato, poi il match dell’ora di pranzo previsto domenica fra Cagliari e Udinese e infine Verona-Bologna, incontro che chiuderà la 4 giornata. Tutti gli incontri saranno quindi visibili sulla piattaforma Dazn.

Il riepilogo delle prime 4 giornate

Le prime giornate di campionato saranno visibili tutte su DAZN mentre l’emittente Sky manterrà le consuete tre partite a giornata che, di conseguenza, mostreranno entrambe le parti.

Prima giornata

19/08/2023 Sabato 18.30 Empoli-Hellas Verona DAZN

DAZN Ore 18.30 Frosinone-Napoli DAZN

DAZN Ore 20.45 Genoa-Fiorentina DAZN

DAZN Ore 20.45 Inter-Monza DAZN/Sky.

DAZN/Sky. 20/08/2023 Domenica 18.30 Roma-Salernitana DAZN

DAZN Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta DAZN

DAZN Ore 20.45 Lecce-Lazio DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore 20.45 Udinese-Juventus DAZN.

DAZN. Lunedì 18.30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore 20.45 Bologna-Milan DAZN.

Seconda Giornata

26/08/2023 Sabato 18.30 Frosinone-Atalanta DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore 18.30 Monza-Empoli DAZN

DAZN Ore 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

DAZN Ore 20.45 Milan-Torino DAZN/Sky.

DAZN/Sky. 27/08/2023 Domenica 18.30 Fiorentina-Lecce DAZN

DAZN Ore 18.30 Juventus-Bologna DAZN

DAZN Ore 20.45 Lazio-Genoa DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore 20.45 Napoli-Sassuolo DAZN

DAZN 28/08/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Udinese DAZN

DAZN Ore 20.45 Cagliari-Inter DAZN

Terza Giornata

01/09/2023 Venerdì 18.30 Sassuolo-Hellas Verona

DAZN Venerdì 20.45 Roma-Milan DAZN

DAZN 02/09/2023 Sabato 18.30 Bologna-Cagliari DAZN/Sky

DAZN/Sky Sabato 18.30 Udinese-Frosinone DAZN

DAZN Ore 20.45 Atalanta-Monza DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore 20.45 Napoli-Lazio DAZN.

DAZN. 03/09/2023 Domenica 18.30 Inter-Fiorentina DAZN

DAZN Ore 18.30 Torino-Genoa DAZN

DAZN Ore 20.45 Empoli-Juventus DAZN/Sky

DAZN/Sky Ore Lecce-Salernitana DAZN.

Quarta giornata

16/09/2023 Sabato 15.00 Juventus-Lazio DAZN

DAZN 16/09/2023 Sabato 18.00 Inter-Milan DAZN

DAZN 16/09/2023 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/Sky.

DAZN/Sky. 17/09/2023 Domenica 12.30 Cagliari-Udinese DAZN/Sky

DAZN/Sky 17/09/2023 Domenica 15.00 Frosinone-Sassuolo DAZN

DAZN 17/09/2023 Domenica 15.00 Monza-Lecce DAZN

DAZN 17/09/2023 Domenica 18.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

DAZN 17/09/2023 Domenica 20.45 Roma-Empoli DAZN.

DAZN. 18/09/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Torino DAZN

DAZN 18/09/2023 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN/Sky.

Insomma siamo solo agli inizi di un campionato che si preannuncia scoppiettante.