Kessie alla Juventus, c’è la data: così sarà bianconero

Kessie è l’obiettivo numero 1 della Juventus per rinforzare il centrocampo: ecco quando potrebbe diventare un nuovo calciatore dei bianconeri

La Juventus vuole ripartire dopo un’annata deludente condita da un settimo posto in campionato e zero trofei messi in bacheca. La squadra sta svolgendo la tournée in America e Allegri aspetta dei rinforzi sostanziosi dal mercato.

Giuntoli si è messo al lavoro sin da subito, ma le disponibilità economiche della Juventus non sono infinite e serviranno anche delle cessioni per finanziare gli acquisti. Uno dei maggiori indiziati a partire è senza dubbio Dusan Vlahovic e il ds della Juventus ha risposto così su di lui in conferenza stampa: Vlahovic incedibile? Non è un segreto che dobbiamo sistemare i conti, però noi puntiamo su di lui. Poi davanti a offerte irrinunciabili ci possiamo pensare. Per 70 milioni può partire? Non parlo di cifre“.

L’ex Fiorentina arriva da un’annata segnata da diversi infortuni, prestazioni opache e un Mondiale pessimo. I bianconeri potrebbero pensare di cambiare volto in attacco e ad Allegri piace molto Lukaku. I rinforzi dovranno arrivare un po’ ovunque, in particolar modo a centrocampo dove il principale obiettivo è Kessie. L’ex Milan può arrivare a Torino e il Barcellona apre alla cessione

Kessie, il Barcellona apre alla cessione: ecco quando può diventare un calciatore della Juventus

Kessie sogna il ritorno in Italia. L’ivoriano aveva lasciato il Milan nella passata stagione per trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Adesso vuole giocare di nuovo in Serie A e su di lui c’è il forte interesse della Juventus. Gli spagnoli aprono alla cessione, ma vorrebbero monetizzare la sua vendita per questo i bianconeri stanno prendendo tempo. Prima Giuntoli dovrà piazzare qualche esubero.

Arthur è andato alla Fiorentina mentre Zakaria potrebbe tornare in Premier League. Il West Ham dopo aver perso Rice per l’incredibile cifra di 120 milioni di euro ha messo gli occhi sullo svizzero. Inoltre, anche McKennie è sulla lista dei partenti, ma a differenza degli altri giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Allegri è partito per la tournée in America.

I bianconeri hanno avuto dei contatti col Barcellona in queste ore. I due club dovevano giocare qualche giorno fa un match amichevole, poi annullata per un virus intestinale che ha colpito i giocatori del Barça. Kessie piace, ma quando potrebbe arrivare? L’ex Atalanta e Milan non arriverà per luglio, ma è molto probabile che arrivi entro la fine del mercato. La strategia della Juventus è chiara: cercare di far passare il tempo per abbassare i costi dell’operazione.