Calcio in lutto: è morto l’ex bomber campione d’Europa

Morto nelle scorse ore l’ex bomber della Serie A: Sampdoria in lutto, tifosi sconvolti. Ecco di chi si tratta

Il mondo del calcio è avvolto dal dolore per la scomparsa di una vera leggenda: il giocatore è noto per i suoi trionfi e per aver giocato anche in Italia, con due club molto noti.

Stiamo parlando di Trevor Francis. L’ex attaccante, amato e rispettato da tifosi e colleghi, ci ha lasciati all’età di 69 anni, mentre si trovava in Spagna. Si sospetta che la causa della sua morte sia stata un infarto. Francis aveva già affrontato un attacco di cuore 12 anni fa, quando gli fu impiantato un impianto per aiutarlo a superare l’incidente. Nonostante le difficoltà, ha continuato a vivere con passione e determinazione, rimanendo sempre nel cuore di chi lo ha amato e seguito.

Con un totale di 293 presenze in carriera e 73 gol, Trevor Francis ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio. Il suo nome è indissolubilmente legato al Nottingham Forest, club con cui ha vinto ben due Coppe dei Campioni, un traguardo di ineguagliabile prestigio. La sua capacità di segnare gol decisivi e la dedizione al gioco lo hanno reso un idolo per i tifosi del Forest e un punto di riferimento per i giovani calciatori di tutto il mondo.

La carriera di Trevor Francis è stata costellata da momenti da diversi momenti di gloria Il suo trasferimento dal Birmingham al Nottingham Forest, per una cifra di 1 milione di sterline, fu un record per l’epoca, dimostrando il suo valore e la sua importanza nel calcio europeo. Con la nazionale inglese, ha partecipato a 52 partite, prendendo parte anche ai Mondiali in Spagna nel 1982. La sua dedizione alla maglia della nazionale ha rappresentato un orgoglio per tutto il paese.

Addio a Trevor Francis: il messaggio di cordoglio della Sampdoria

Un altro club a cui Trevor Francis ha donato il suo talento e la sua passione è la Sampdoria, la quale è profondamente colpita dalla sua scomparsa. Con la maglia blucerchiata dal 1982 al 1986, Francis ha collezionato 131 presenze e 33 reti, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Nel 1985, ha vinto la Coppa Italia, ottenendo il titolo di capocannoniere con 9 reti.

La Sampdoria ha voluto ricordare Trevor Francis attraverso un messaggio commovente su Twitter, postando una sua foto in campo con la maglia numero 9 del club e un cuore spezzato. “Rest in peace, Trevor”, sono state le toccanti parole utilizzate per dare l’addio ad un calciatore straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore di vederlo giocare. In Italia ha vestito anche la maglia dell’Atalanta.

Il calcio ha perso una stella, ma la sua luce continuerà a splendere nel ricordo di chi lo ha amato e ammirato. Il suo talento, la sua passione e il suo spirito combattivo resteranno un esempio per tutti coloro che amano questo meraviglioso sport. Trevor Francis è una leggenda e ha fatto la storia di questo sport, anche per questo non verrà mai dimenticato.