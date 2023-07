Lascia la Juve all’improvviso, svolta assurda: c’entra l’Inter

Indirettamente, ma c’è di mezzo anche l’Inter: i nerazzurri avrebbero scatenato il possibile addio del calciatore alla Juventus.

L’ultima stagione ha regalato tante delusioni e pochissime gioie ad una Juventus che ora sta provando a ripartire. Non sarà facile per Giuntoli e la nuova dirigenza bianconera. La scelta della società però è chiara: partire dai giovani e senza necessariamente addossarsi ingaggi faraonici. Da qui si è arrivati alle partenze di Di Maria e Cuadrado e al ritorno alla base di Leandro Paredes (tornato al Psg), cui andrà aggiunto molto probabilmente anche l’addio a Leonardo Bonucci.

Certo, un’eccezione alla regola si può sempre fare. Ad esempio per l’attaccante, perché in caso di partenza di Dusan Vlahovic ci sarebbe bisogno di un bomber di razza, un qualcuno come ad esempio Romelu Lukaku, ex Inter e protagonista di una querelle ‘nazionale’ in questi giorni. Ma che i bianconeri non mollano.

Il mercato quindi potrebbe ancora decollare e non sappiamo se senza Champions arriveranno grandi colpi o sarà un anno al risparmio in attesa di tempi migliori. Si è parlato molto di mercato ma ad ora è arrivato solo Timothy Weah. Cosa che non farà certo piacere a Max Allegri poi, è una delle ultime voci di mercato. C’entra anche l’Inter.

Juve, addio lampo: tutta colpa dell’Inter

Come se potesse indirettamente fare un dispetto ai rivali storici, l’Inter si sa, ha perso Andre Onana e cerca un nuovo portiere, individuandolo quasi sicuramente in Yann Sommer, trentacinquenne del Bayern Monaco. Ebbene, questa situazione potrebbe beffare i bianconeri: i bavaresi cercano un portiere e nel mirino ci sarebbe anche l’estremo portiere polacco Wojciech Szczęsny.

Se ci fossero conferme riguardo le condizioni fisiche di Neuer non ottimali, il polacco diventerebbe l’estremo difensore numero uno della fortissima squadra tedesca, club che punta alla vittoria della Champions League.

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha lanciato l’indiscrezione parlando a Juventibus, spiegando: “Il Bayern Monaco ha sondato il terreno per Szczesny. Il portiere ha una valutazione di 12 milioni ma il club tedesco ne vuole spendere tra i cinque e i sei”.

I tedeschi quindi vorrebbero affidarsi ad un portiere che possa sostituire il titolare. Un sostituto di Neuer più adeguato visto la partenza di Sommer. Per il trentatreenne Szczęsny però, questa potrebbe essere l’ultima grande occasione, e in caso di addio ufficiale di Sommer i bianconeri e i suoi tifosi potrebbero cominciare a tremare.