Altro che Berardi: Lotito vicinissimo a piazzare il secondo colpo

La Lazio è alla continua ricerca di calciatori da poter regalare a Maurizio Sarri. A tal proposito, il presidente Lotito è pronto a piazzare il secondo acquisto di questo mercato.

Mentre la Lazio continua la preparazione pre campionato in quel di Auronzo di Cadore, la dirigenza sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione del mister toscano.

Per ammissione dello stesso Claudio Lotito, la priorità è portare nella capitale il sostituto di Sergej Milinkovic Savic, ceduto all’Al-Hilal per circa 40 milioni di euro. Il preferito resta sempre Piotr Zielinski, che potrebbe però decidere di rinnovare con il Napoli. Oltre al centrocampo, Maurizio Sarri ha chiesto a gran voce l’acquisto di un esterno destro, con Berardi in cima alla lista dei desideri.

Il prezzo che ne fa il Sassuolo, e le parole spese da Lotito in questi ultimi giorni, non hanno però aiutato la trattativa, che pare essere definitivamente tramontata. Proprio per questo, il patron biancoceleste si è messo in moto, tanto da essere a un passo dal piazzare il secondo colpo.

Sfuma Berardi, Lotito pronto a piazzare il colpo: c’è Hudson-Odoi

Come detto, sembra essere definitivamente sfumato Domenico Berardi, il preferito di Maurizio Sarri per rinforzare le corsie esterne. Il presidente Lotito non vuole restare a guardare, ed è pronto a piazzare un colpo importante. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, la Lazio è in stretto contatto con il Chelsea per cercare di portare nella capitale Callum Hudson-Odoi, esterno inglese classe 2000.

Il ragazzo, nell’ultima stagione in prestito al Bayer Leverkusen, non ha disputato una grande annata, che lo ha visto mettere a segno una sola rete in 21 partite disputate tra campionato e coppe. Sono ore molto calde nel mercato biancoceleste.

Il Chelsea non lo ritiene indispensabile per il progetto, ed è pronto a lasciarlo partire. Ad intrigare la Lazio è anche il costo del calciatore, non troppo esoso visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Maurizio Sarri apprezza e non poco il classe 2000, visto che lo ha già allenato durante la sua permanenza a Stamford Bridge.

Su di lui c’è anche l’interesse di due club inglesi (uno è il Fulham), ma la Lazio ad oggi appare nettamente in vantaggio, visto anche il gradimento da parte dello stesso calciatore. Dopo il “Taty” Castellanos, Claudio Lotito è pronto a mettere a segno il suo secondo colpo. Hudson-Odoi alla Lazio è una trattativa che può essere chiusa in tempi molto brevi. Non finisce qui perchè come sottolinea Sky Sport il club ha trovato anche il regista, il centrocampista Sow del Bayer Leverkusen.