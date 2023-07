Lazio: Sarri accontentato, arriva il primo colpo

Sarri spinge per avere dei rinforzi importanti in questo calciomercato e la Lazio sembra averlo accontentato.

Nei giorni scorsi si è parlato di un Sarri non contentissimo dei movimenti fatti dalla Lazio in questi primi giorni di calciomercato e per questo motivo Lotito si sarebbe mosso per cercare di accontentare le richieste del suo tecnico.

Secondo quanto riferito da Roberto Colombo su Twitter, la Lazio ha ormai chiuso il primo colpo di calciomercato accontentando Sarri. Si tratta di un acquisto importante e che consente ai biancocelesti di iniziare a guardare con maggiore fiducia al futuro e al prossimo campionato. Naturalmente fino a quando non si ha l’ufficialità difficile avere certezze.

Calciomercato Lazio: arriva il primo colpo, i dettagli

La Lazio ha ormai chiuso il primo colpo e si tratta di un movimento di calciomercato importante se si pensa ai mal di pancia da parte di Sarri. Il tecnico biancoceleste ha chiesto alla società uno sforzo importante per cercare di avere una rosa importante il prima possibile anche perché il campionato sta per iniziare. Naturalmente fino a quando non si hanno certezze non si può dare per fatto il colpo, ma l’annuncio sembra essere davvero imminente e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferiscono dall’Argentina, Nicolas de La Cruz è praticamente un giocatore della Lazio e potrebbe essere lui il primo colpo di calciomercato. Stiamo parlando di un giocatore destinato ad una carriera importante e il River Plate non ha nessuna intenzione di trattenerlo.

La trattativa sembra essere ormai molto vicina alla chiusura anche se, come detto, non si hanno certezze. Vedremo se alla fine le indiscrezioni saranno confermate oppure no. Si tratta di un colpo assolutamente importante e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se realmente il colpo è stato messo a segno.

Mercato Lazio: de La Cruz il primo colpo?

Nicolas de La Cruz potrebbe essere il primo vero colpo di calciomercato da parte della Lazio. La trattativa con il River Plate sarebbe ormai a buon punto e per questo motivo non possiamo escludere il via libera a questa trattativa.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se questa possibilità si potrà trasformare in realtà oppure siamo fermi a semplici indiscrezioni.