Juventus, Vlahovic e Chiesa choc: “Via entrambi”

La Juventus può davvero dare il via ad una rivoluzione in attacco: Vlahovic-Chiesa, ecco la bomba di mercato

Un’estate che, fino ad ora, ha già riservato diversi cambiamenti in casa Juventus. In primis, a livello dirigenziale, l’arrivo di Cristiano Giuntoli a mettere ordine e costruire un futuro più roseo per ‘Madama’.

L’ex direttore sportivo del Napoli, in breve tempo, ha già tracciato la via da percorrere per riportare ai vertici la ‘Vecchia Signora‘. Non sarà semplice, vista anche l’ultima catastrofica annata vissuta dagli uomini allenati da Massimiliano Allegri. E proprio dal tecnico di Livorno si ripartirà, con fiducia intatta e la possibilità per la guida toscana di provare subito a scalzare il Napoli dalla vetta del calcio italiano. Per farlo, ovviamente, bisognerà attingere in maniera consistente dall’attuale sessione di calciomercato.

Un’estate bollente che soprattutto in uscita ha registrato numerosi – e pesanti – addii alla società piemontese. In difesa Juan Cuadrado ha salutato arrivando poi clamorosamente al trasferimento all’Inter, i rivali di sempre. Uno sgarbo che alla tifoseria bianconera di certo non è piaciuto. Anche Angel Di Maria è andato via facendo ritorno nel club che lo ha lanciato da giovane nelle stelle del calcio europeo: il Benfica.

E al di là della deludente e breve parentesi di Leandro Paredes, a centrocampo il ‘Conte Max’ ha potuto esultare per il rinnovo di Adrien Rabiot. Ma attenzione, perchè almeno altri due big potrebbero effettivamente fare le valigie e salutare Torino: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Chiesa più Vlahovic: ‘annuncio’ sul doppio addio alla Juve

Si è parlato a lungo del destino del figlio d’arte che, in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ il prossimo 30 giugno 2025, è parecchio lontano dal chiacchierato rinnovo. Federico Chiesa ed il suo entourage hanno chiesto una cifra vicina agli 8 milioni, al momento rigettata dalla Juve che dunque potrebbe valutare la cessione. Così come Dusan Vlahovic il cui feeling con Allegri è adesso ai minimi termini.

A fare chiarezza su Twitter il giornalista Giovanni Albanese che ha decifrato quelle che sembrano poter essere le strategie bianconere riguardo al doppio addio del duo ex Fiorentina. Si parte dagli eventuali innesti in entrata: Lukaku e Morata. “Piste non sovrapponibili ma parallele”, afferma Albanese che di fatto ‘apre’ ad un doppio clamoroso colpo in attacco. Ma a farne le spese potrebbero essere le sopracitate stelle, Chiesa e Vlahovic.

Viene scritto, infatti, come l’idea Lukaku sia strettamente legata alla cessione del bomber serbo: d’altro canto Morata potrebbe fare ritorno se Chiesa gli facesse spazio. “Entrambi possono partire per loro volontà”, conclude il giornalista sottolineando come gli scenari vadano attenzionati durante il mese di agosto.