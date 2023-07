Juventus, trattativa avviata: il Barcellona ha detto si

La Juventus si prepara a dare l’affondo decisivo: super colpo da Barcellona, adesso la firma è più vicina

L’estate bianconera ha preso una direzione ben precisa, con un’aria di cambiamento che sta abbracciando non solo la squadra ma anche la dirigenza. Perchè l’arrivo di Cristiano Giuntoli, fresco di Scudetto col Napoli, sta già portando una nuova idea di calcio.

In panchina, confermato anche dallo stesso ds, ancora Massimiliano Allegri, pronto a rilanciare un progetto che negli ultimi anno – è inutile negarlo – ha deluso su quasi ogni fronte. Ricostruire per ripartire, nonostante già diversi spostamenti tra entrate e soprattutto uscite siano già realtà. Ma ora una delle priorità di Giuntoli è sicuramente quella di potenziare il centrocampo bianconero, con l’arrivo di un calciatore di livello internazionale.

Ed in tal senso, secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il nome preferito dall’ex ds del Napoli è solo uno: Franck Kessie. Arrivato a parametro zero al Barcellona un anno fa dopo aver vinto lo scudetto col Milan, l’ivoriano è finito in breve tempo tra le riserve di lusso. Le prestazioni di Kessie non hanno convinto nè Xavi nè Laporta al punto che, si vocifera già da mesi, di un addio del talento africano. A gennaio ci aveva provato l’Inter, in uno scambio mai andato in porto con Brozovic.

Kessie-Juve, ci siamo: l’affare si sblocca

Adesso la ‘Vecchia Signora’ sta pianificando la zampata vincente per consegnare ad Allegri un giocatore di spessore che già conosce a menadito la Serie A. Il club blaugrana ha opposto una certa resistenza fino a questo momento, per quanto riguarda la richieste economiche per far partire subito Kessie a titolo definitivo. Ma la rosea sottolinea come invece la situazione col passare delle ore si stia ammorbidendo.

E Giuntoli, che è intenzionato a sentire in prima persona il calciatore per convincerlo a scegliere la Juventus, è decisamente pronto all’accelerata decisiva. Kessie piace in Arabia Saudita così come in Premier League dove diverse società hanno pensato a lui nel corso dei mesi. Ma intanto Joan Laporta avrebbe deciso di aprire alla possibilità di cedere il giocatore in prestito, come richiesto da tempo dalla ‘Vecchia Signora’.

Prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, si tramuterebbe in obbligo. Per il cartellino di Kessie il Barcellona chiede non meno di 15 milioni più bonus, la Juve vorrebbe sborsare una cifra inferiore. Ma a metà strada l’operazione potrebbe ufficialmente decollare, con Allegri che non aspetta altro che avere il roccioso ivoriano a disposizione prima dell’inizio del nuovo torneo.